दिल्ली के विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल में लगी भीषण आग, मची अफरा-तरफरी

दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन इलाके में स्थित विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल में आग लगने की घटना सामने आई है.

दिल्ली के स्कूल में लगी आग
दिल्ली के स्कूल में लगी आग (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 13, 2025 at 10:31 PM IST

नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन इलाके में स्थित विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल में शनिवार शाम अचानक आग लगने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. आग की लपटें और धुएं का गुबार उठता देख आसपास के लोगों में दहशत फैल गई. राहत की बात यह रही कि हादसे के वक्त स्कूल बंद था, जिससे किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई.

दमकल अधिकारी राजबीर सिंह ने बताया की शनिवार शाम करीब 4:40 बजे विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल में आग लगने की सूचना कंट्रोल रूम को मिली. सूचना मिलते ही मंडावली और लक्ष्मी नगर फायर स्टेशन से दमकल की पांच गाड़ियां तुरंत मौके के लिए रवाना की गईं. दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचते ही आग बुझाने का काम शुरू किया और करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया. आग स्कूल की ऊपरी मंजिल पर बने स्टोर रूम में लगी थी. घटना के समय स्कूल में कोई छात्र या शिक्षक मौजूद नहीं था. केवल सुरक्षा स्टाफ ही परिसर में मौजूद था, जिसने आग की लपटें और धुआं उठता देख दमकल विभाग को सूचना दी. समय रहते सूचना मिलने के कारण आग को फैलने से पहले ही नियंत्रित कर लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया.

आईपी एक्सटेंशन में लगी आग (ETV Bharat)

आग लगने के कारण स्कूल भवन के ऊपरी हिस्से में रखा सामान जलकर खाक हो गया. हालांकि दमकल कर्मियों की तत्परता से आग नीचे की मंजिलों तक नहीं पहुंच सकी. घटना के दौरान आसपास की सड़कों पर कुछ देर के लिए यातायात भी प्रभावित रहा, जिसे बाद में सामान्य कर दिया गया. दमकल अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है. प्राथमिक तौर पर शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है, लेकिन वास्तविक वजह जांच के बाद ही साफ हो सकेगी. स्कूल प्रबंधन से भी आवश्यक जानकारी जुटाई जा रही है.

वहीं, पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और यह सुनिश्चित किया कि कहीं दोबारा आग भड़कने की आशंका न रहे. पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही आग लगने के सही कारणों का खुलासा किया जाएगा.

