दिल्ली के विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल में लगी भीषण आग, मची अफरा-तरफरी

नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन इलाके में स्थित विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल में शनिवार शाम अचानक आग लगने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. आग की लपटें और धुएं का गुबार उठता देख आसपास के लोगों में दहशत फैल गई. राहत की बात यह रही कि हादसे के वक्त स्कूल बंद था, जिससे किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई.

दमकल अधिकारी राजबीर सिंह ने बताया की शनिवार शाम करीब 4:40 बजे विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल में आग लगने की सूचना कंट्रोल रूम को मिली. सूचना मिलते ही मंडावली और लक्ष्मी नगर फायर स्टेशन से दमकल की पांच गाड़ियां तुरंत मौके के लिए रवाना की गईं. दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचते ही आग बुझाने का काम शुरू किया और करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया. आग स्कूल की ऊपरी मंजिल पर बने स्टोर रूम में लगी थी. घटना के समय स्कूल में कोई छात्र या शिक्षक मौजूद नहीं था. केवल सुरक्षा स्टाफ ही परिसर में मौजूद था, जिसने आग की लपटें और धुआं उठता देख दमकल विभाग को सूचना दी. समय रहते सूचना मिलने के कारण आग को फैलने से पहले ही नियंत्रित कर लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया.