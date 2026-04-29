कोटा के सिटी मॉल में लगी भीषण आग, पास की कोचिंग बिल्डिंग को करवाया खाली
अचानक लगी इस आग से अपराध अफरा तफरी का माहौल बन गया.
Published : April 29, 2026 at 11:31 AM IST|
Updated : April 29, 2026 at 11:42 AM IST
कोटाः झालावाड़ रोड स्थित कोटा के सिटी मॉल में बुधवार को आग लग गई. अचानक लगी इस आग से अफरा-तफरी का माहौल बन गया. सिटी मॉल कोचिंग एरिया के बीच में ही स्थित है. ऐसे में सिटी मॉल के ठीक लगती वाली बिल्डिंग फिजिक्स वाला कोचिंग संस्थान की है. आनन- फानन में पूरे कोचिंग संस्थान को खाली करवाया गया है. बच्चों को बाहर निकाला गया है.
दूसरी तरफ नगर निगम के अग्निशमन अनुभाग की आठ दमकल सूचना मिलने तक मौके पर पहुंच गई. जिन्होंने आग बुझाने का काम भी शुरू कर दिया है. अग्निशमन अधिकारी अमजद खान का कहना है कि आग किस कारण से लगी है, यह अभी सामने नहीं आ पाया है, लेकिन आठ दमकलों ने आग बुझाने का काम शुरू कर दिया है. उनका कहना है कि आग कंट्रोल में है, केवल धुआं फैल रहा है.
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दुकान खोलने की तैयारी हो रही थीः सिटी मॉल में जिस समय घटना हुई अधिकांश शोरूम और दुकान खुलने की तैयारी कर रही थी. लोगों की संख्या भी वहां पर कम थी, इसीलिए लोगों को बाहर निकलने में ज्यादा समय भी मॉल प्रबंधन को नहीं लगा है. आग भी एक हिस्से में ही लगी है, लेकिन आग की लपटें काफी दूर से देखी जा रही हैं. इससे सिटी मॉल के आसपास बड़ी संख्या में लोग भी एकत्रित हो गए. जिनके चलते दमकल को पहुंचने में भी असुविधा हुई है, हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरी व्यवस्था संभाली और लोगों को दूर हटा दिया है.
फिजिक्स वाला कोचिंग सेंटर कोटा इंचार्ज दिनेश जैन का कहना है कि वह जब अपने ऑफिस में मौजूद थे, करीब 10:30 के आसपास कुछ जलने की बदबू आई थी. उन्होंने बाहर आकर देखा तो पास में सिटी मॉल से आग की लपटें उठ रही थी. इसके बाद उन्होंने तत्काल एक्शन लेते हुए बिल्डिंग को खाली करना शुरू कर दिया. सभी बच्चों को क्लास और टेस्ट देते समय ही बाहर निकाला गया है, ताकि कोई दुर्घटना नहीं हो और बच्चों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचे.