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कानपुर देहात में टायर गोदाम के तेल टैंक में लगी भीषण आग, दो कर्मचारी जिंदा जले, 1 किमी दूर तक दिखीं लपटें

आग लगने के बाद कई कर्मचारी अंदर ही फंस गए. फायर ब्रिगेड की तीन गाड़ियों ने आग पर काबू पाया.

टायर गोदाम के तेल टैंक में लगी आग.
टायर गोदाम के तेल टैंक में लगी आग. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 21, 2026 at 9:31 PM IST

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कानपुर देहात : रनिया इंडस्ट्रीयल एरिया में सोमवार को टायर फैक्ट्री के तेल गोदाम में भीषण आग लग गई. आग की सूचना मिलते ही कर्मचारी इधर-उधर भागने लगे. दो कर्मचारियों की जिंदा जलकर मौत हो गई. जबकि कई कर्मचारी फैक्ट्री के अंदर फंसे रहे. मौके पर पहुंची कई दमकल की गाड़ियां आग बुझने में जुटी रहीं. आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है. करीब एक किलोमीटर दूर से ही आग की ऊंची लपटे दिखाई दे रही थीं.

गजनेर थाना क्षेत्र के जरिहा गांव स्थित ओम जेवी आरडी टायर फैक्ट्री है. फैक्ट्री में टायरों को गला कर इनसे तेल निकाला जाता है. सोमवार को अचानक तेल टैंक में संदिग्ध परिस्थितियों में भीषण आग लग गई. कुछ ही देर में आग टैंक के ऊपरी हिस्से में फैल गई. लोगों ने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड और पुलिस टीम को दी. सूचना पर दो थानों की फोर्स मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड के साथ आग बुझाने में जुट गए.

फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले दो मजदूर की अंदर ही जलकर मौत हो गई. जबकि फैक्ट्री में कई कर्मचारी फंसे रहे. बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में काफी संख्या में कर्मचारी काम करते हैं. उधर घटना की सूचन मिलते ही मौके पर पुलिस अधीक्षक श्रद्धा पांडे, अपर पुलिस अधीक्षक आलोक प्रसाद, सीओ संजय सिंह और एसडीएम राजेश कुमार पांडे व तहसीलदार भी मौके पर पहुंच गए हैं.

मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रतीक श्रीवास्तव ने बताया कि सोमवार शाम करीब 5:50 पर फायर स्टेशन माती पर रानियां में एक टायर फैक्ट्री ओम जेवी आरडी है जिसमें आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी. सूचना मिलते ही फायर स्टेशन माती से 3 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. फैक्ट्री के दो फ्यूल टैंक में आग लगी थी. आग को बुझाने का प्रयास शुरू किया गया. आग पर काफी देर बाद टीम ने काबू पा लिया, लेकिन इस घटना में दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है.

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