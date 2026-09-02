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नोएडा: जूते बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल की 6 गाड़ियों ने पाया काबू

फैक्ट्री बंद होने के कारण अंदर कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, जिससे एक बड़ा जानी नुकसान होने से टल गया.

जूते बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग
जूते बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 2, 2026 at 10:36 AM IST

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नई दिल्ली/नोएडा: यूपी के नोएडा के सेक्टर-63 स्थित जूता-चप्पल बनाने वाली एक फैक्ट्री में बीते दिन अचानक भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया. घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 6 बड़ी गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और दमकल कर्मियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लगभग दो घंटे के कदि मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया.

एफएसओ प्रदीप कुमार ने बताया कि तत्काल 6 गाड़ियां भेजी गईं. जिनमें 22,000 लीटर क्षमता वाली बड़ी गाड़ियां शामिल थीं. फायरफाइटर्स ने बहादुरी दिखाते हुए कंपनी के दोनों तरफ से अंदर प्रवेश किया और पानी की तेज बौछारों से आग बुझाना शुरू किया. दमकल कर्मियों की सूझबूझ से ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ फ्लोर के साथ-साथ आसपास स्थित अन्य कंपनियों को भी आग की चपेट में आने से सुरक्षित बचा लिया गया.

जूते बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग (ETV Bharat)

दो घंटे में आग पर पाया गया काबू
लगभग 2 घंटे की फायर फाइटिंग के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है. शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही है कि शाम 6 बजे फैक्ट्री बंद होने के बाद कोई स्विच ऑन रहने की वजह से इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे आग फैली. फैक्ट्री बंद होने के कारण अंदर कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, जिससे एक बड़ा जानी नुकसान होने से टल गया. नुकसान का आकलन किया जा रहा है.

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