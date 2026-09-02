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नोएडा: जूते बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल की 6 गाड़ियों ने पाया काबू

नई दिल्ली/नोएडा: यूपी के नोएडा के सेक्टर-63 स्थित जूता-चप्पल बनाने वाली एक फैक्ट्री में बीते दिन अचानक भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया. घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 6 बड़ी गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और दमकल कर्मियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लगभग दो घंटे के कदि मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया.

एफएसओ प्रदीप कुमार ने बताया कि तत्काल 6 गाड़ियां भेजी गईं. जिनमें 22,000 लीटर क्षमता वाली बड़ी गाड़ियां शामिल थीं. फायरफाइटर्स ने बहादुरी दिखाते हुए कंपनी के दोनों तरफ से अंदर प्रवेश किया और पानी की तेज बौछारों से आग बुझाना शुरू किया. दमकल कर्मियों की सूझबूझ से ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ फ्लोर के साथ-साथ आसपास स्थित अन्य कंपनियों को भी आग की चपेट में आने से सुरक्षित बचा लिया गया.