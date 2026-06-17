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देहरादून के सबसे पुराने पलटन बाजार में लगी भीषण आग, साड़ी और लहंगा शोरूम हुआ खाक

देहरादून: राजधानी देहरादून में भीषण अग्निकांड हो गया. पलटन बाजार में साड़ी और लहंगा शोरूम में भीषण आग लग गई. आग से शोरूम में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया. मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत की.

पलटन बाजार में साड़ी के शोरूम में आग लगी: पलटन बाजार के गांधी संस शोरूम में अचानक आग लग गई. आग लगने से वहां अफरा-तफरी मच गई. वहां मौजूद लोगों ने पहले अपने स्तर से आग बुझाने की कोशिश की. इसी दौरान पुलिस और फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी गई.

आग बुझाने के लिए लगाई गई फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां: पहले फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी मौके पर पहुंची. जब देखा कि आग भयानक है तो फिर पांच और गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया. इस तरह दमकल की 6 गाड़ियों ने करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पलटन बाजार के साड़ी और लहंगा शोरूम में लगी आग पर काबू पाया.

आग लगने से अफरा तफरी मची: कोतवाली नगर क्षेत्र के अंतर्गत पलटन बाजार में स्थित साड़ी और लहंगा शोरूम के तीसरे तल में भीषण आग लग गई. आग लगने से बाजार में अफरा तफरी का माहौल हो गया. बाजार के एक व्यक्ति द्वारा फायर बिग्रेड को सूचना दी गई. फायर बिग्रेड की 06 गाड़ियों ने आग पर करीब एक घंटे में काफी मशक्कत के बाद काबू पाया.

आग लगने का प्रारंभिक कारण शॉर्ट सर्किट: पुलिस आग लगने का प्राथमिक कारण शॉर्ट सर्किट मान रही है. हालांकि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है. साथ ही आग लगने से कितना नुकसान हुआ उसका भी शोरूम मालिक द्वारा आकलन किया जायेगा. गनीमत ये रही कि आग लगने से किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई है.

साड़ी शोरूम की तीसरी मंजिल में लगी आग: आज सुबह पलटन बाजार में स्थित साड़ी और लहंगा के गांधी एंड संस के तीसरे तल के शोरूम में आग लग गई. आग इतनी भयंकर थी कि आग के धुंए का गुब्बार आसामान में फैल गया. आग के बाद आनन फानन में स्थानीय दुकानदार ने फायर बिग्रेड को सूचना दी. सूचना मिलने के बाद फायर बिग्रेड की टीम ओर नगर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची.