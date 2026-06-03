ETV Bharat / state

मालवीय नगर के रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग, दमकल विभाग ने 3 लोगों की बचाई जान, अस्पताल में भर्ती

दिल्ली फायर सर्विस (DFS) की टीम मौके पर पहुंची और तत्परता दिखाते हुए जान पर खेलकर तीन लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया.

रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग
रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 3, 2026 at 11:10 AM IST

|

Updated : June 3, 2026 at 12:00 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में आज का तांडव जारी है. बुधवार सुबह मालवीय नगर इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब वहां स्थित एक नामी रेस्टोरेंट के बेसमेंट में अचानक भीषण आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि उसने देखते ही देखते पूरे बेसमेंट को अपनी चपेट में ले लिया. इस घटना में तीन लोगों की जिदंगियों को बचाया गया है.

हादसे के वक्त रेस्टोरेंट के बेसमेंट में कुछ लोग मौजूद थे, जो धुएं व लपटों के बीच फंस गए. सूचना मिलते ही दिल्ली फायर सर्विस (DFS) की टीम मौके पर पहुंची और तत्परता दिखाते हुए जान पर खेलकर तीन लोगों को बसुरक्षित बाहर निकाल लिया. तीनों बेहोश हो गए थे. उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. तीनों लोग अफ्रीकी मूल के बताए जा रहे हैं.

सुबह-सुबह लगी आग, 'मेक-4' संदेश से मचा हड़कंप
दिल्ली फायर सर्विस के चीफ फायर ऑफिसर एके मालिक के अनुसार यह हादसा मालवीय नगर स्थित लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट में हुआ. सुबह करीब 08:51 बजे दमकल विभाग को रेस्टोरेंट में आग लगने की पहली सूचना मिली. शुरुआत में मामले की गंभीरता को देखते हुए विभाग द्वारा तुरंत 2 वाटर टेंडर, 2 वाटर ब्राउज़र , 1 क्विक रिएक्शन व्हीकल, 1 मल्टीपर्पज और 1 ब्रीदिंग अपैरेटस सेट गाड़ी को मौके पर रवाना किया गया.

शुरुआती टर्नआउट में एडीओ संतोष, एसटीओ फूल सिंह, एसटीओ नरेंद्र व एसओ राकेश जैसे वरिष्ठ अधिकारियों ने कमान संभाली. लेकिन कुछ ही मिनटों के भीतर विभाग को एक के बाद एक कई कॉल्स मिलने लगीं, जिससे यह साफ हो गया कि आग बेहद खतरनाक रूप ले चुकी है. सुबह 08:55 बजे सफदरजंग से एसटीओ मनोज के नेतृत्व में अतिरिक्त दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं. स्थिति बिगड़ती देख सुबह 09:16 बजे एसटीओ नरेंद्र द्वारा 'MAKE-4' का मैसेज वायरलेस पर फ्लैश किया गया, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया. तुरंत अतिरिक्त बैकअप भेजा गया.

10 गाड़ियों और भारी अमले ने संभाली कमान, 3 जिंदगियां बचाईं
आग की भयावहता को देखते हुए मौके पर कुल 10 दमकल वाहनों को तैनात किया गया. इस बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए दमकल विभाग के आला अधिकारी एडीओ संतोष, एडीओ सरबजीत, एसटीओ फूल सिंह, एसटीओ नरेंद्र, एसटीओ मनोज व एसओ राकेश खुद मैदान में उतरे.

उन्होंने बताया कि दमकलकर्मियों ने बेहद सूझबूझ व बहादुरी का परिचय देते हुए रेस्टोरेंट के बेसमेंट में फंसे 03 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है. धुएं के कारण तीनों की हालत बिगड़ रही थी, जिन्हें तुरंत मौके पर मौजूद कैट्स एम्बुलेंस की मदद से नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है.

डिवीजनल ऑफिसर ने संभाला मोर्चा, जांच जारी
हादसे की गंभीरता को देखते हुए मौके पर डिवीजनल ऑफिसर को भी बुलाना पड़ा. नेहरू प्लेस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले इस इलाके में लगी आग की गंभीरता को देखते हुए नारायण से डीओ रविंदर तुरंत घटना स्थल पर पहुंचे और राहत कार्य की समीक्षा की. फिलहाल दमकल की गाड़ियां आग पर पूरी तरह काबू पाकर कूलिंग ऑपरेशन में जुटी हैं. शुरुआती तौर पर आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है, हालांकि रेस्टोरेंट के भीतर फायर सेफ्टी मानकों का पालन किया जा रहा था या नहीं, इसकी विस्तृत जांच होगी.

ये भी पढ़ें:

  1. दिल्ली फायर सर्विस को 673.94 करोड़ रुपये का बजट, हाईराइज बिल्डिंग्स पर विशेष फोकस
  2. Ghaziabad Fire: 70 लाख के फायर सेफ्टी सिस्टम ने बचा ली सोसाइटी, अग्निकांड की विस्तृत जांच के आदेश
  3. भीषण आग से हड़कंप… गाजियाबाद की हाईराइज सोसाइटी में 8वें फ्लोर पर आग, 10 फ्लैट जले
  4. प्रचंड लपटों के बीच बुजुर्ग ने कोहनी मार तोड़ा शीशा, गाजियाबाद सोसाइटी के लोगों से सुनिए अग्निकांड की आंखों देखी
  5. गर्मी में आग का तांडव: तीन गुना बढ़ी आग की घटनाएं, जानिए सुरक्षा के उपाय
  6. गाजियाबाद: कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू, 13 मंजिला पॉश इमारत में लगी थी भीषण आग
Last Updated : June 3, 2026 at 12:00 PM IST

TAGGED:

DELHI MALVEEY NAGAR FIRE
DELHI MALVEEY NAGAR RESTORENT
FIRE 3 INJURED
DELHI MALVEEY NAGAR RESTORENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.