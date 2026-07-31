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देहरादून में फोटो लेमिनेशन की दुकान में लगी भीषण आग, आसमान छूती दिखीं आग की लपटें

देहरादून में आग ( Etv Bharat )

देहरादून: राजधानी देहरादून का दिल कहे जाने वाले घंटाघर के नजदीक चकराता रोड पर दुकान में भीषण आग लग गई. ये फोटो लेमिनेशन की दुकान है. भीषण आग लगने से दुकान में रखी मशीन और अन्य सामान जलकर खाक हो गए. दुकान में आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल कर्मी मौके पर पहुंच गए. देहरादून में फोटो लेमिनेशन की दुकान में आग लगी: दमकल कर्मियों को आग बुझाने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा. दो गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग काबू पाया. दमकल विभाग के अनुसार प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट से लगना लग रहा है. दुकान में आग लगने की ये घटना नगर कोतवाली क्षेत्र की है.