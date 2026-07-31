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देहरादून में फोटो लेमिनेशन की दुकान में लगी भीषण आग, आसमान छूती दिखीं आग की लपटें

देहरादून के व्यस्ततम चकराता रोड स्थित घंटाघर के पास एक फोटो लेमिनेशन की दुकान में शुक्रवार सुबह आग लग गई

LAMINATION SHOP FIRE IN DEHRADUN
देहरादून में आग (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 31, 2026 at 9:47 AM IST

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देहरादून: राजधानी देहरादून का दिल कहे जाने वाले घंटाघर के नजदीक चकराता रोड पर दुकान में भीषण आग लग गई. ये फोटो लेमिनेशन की दुकान है. भीषण आग लगने से दुकान में रखी मशीन और अन्य सामान जलकर खाक हो गए. दुकान में आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल कर्मी मौके पर पहुंच गए.

देहरादून में फोटो लेमिनेशन की दुकान में आग लगी: दमकल कर्मियों को आग बुझाने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा. दो गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग काबू पाया. दमकल विभाग के अनुसार प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट से लगना लग रहा है. दुकान में आग लगने की ये घटना नगर कोतवाली क्षेत्र की है.

दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू: प्रत्यदर्शियों के अनुसार आग लगते ही दुकान से तेज लपटें और काले धुएं का गुबार उठने लगे. धुएं का गुबार दूर से ही दिखाई दे रहा था. दुकान में आग लगते ही आसपास के दुकानदारों और राहगीरों में हड़कंप मच गया. दमकल कर्मियों ने युद्ध स्तर पर आग बुझाने का अभियान शुरू किया. आग आसपास की दुकानों तक न फैले इसके लिए पानी की बौछार की गई. इस दौरान मौके पर अफरा-तफरी का माहौल हो गया. सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने यातायात को नियंत्रित किया.
ये भी पढ़ें: देहरादून में फर्नीचर वर्कशॉप लगी भीषण आग, सारा सामान जलकर हुआ राख

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