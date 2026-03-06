कोटपुतली की केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग, 6 से अधिक दमकलों ने दो घंटे में पाया काबू
आग लगने की वजह पता नहीं लगी, लेकिन कहा जा रहा है कि तेज धमाके के बाद आग लगी. आग से कोई जनहानि नहीं हुई.
Published : March 6, 2026 at 4:24 PM IST
बहरोड़: कोटपुतली-बहरोड़ जिले के केशवाना औद्योगिक क्षेत्र में एरोमेटिक एग्रो एलाइड कंपनी के केमिकल टैंक में शुक्रवार दोपहर भीषण आग लग गई. इससे प्लांट में अफरा-तफरी मच गई. आग देखते ही देखते विकराल हो गई. प्लांट से ऊंची-ऊंची लपटें और धुएं का गुबार उठता दिखा. आग लगने की वजह अभी पता नहीं लगी है, लेकिन कहा जा रहा है कि तेज धमाके के बाद आग लगी. आधा दर्जन से अधिक दमकल वाहनों ने आग पर बड़ी मशक्कत से काबू पाया.
कोटपुतली-बहरोड़ की जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी ने बताया कि केशवाना औधोगिक क्षेत्र में एरोमेटिक एग्रो एलाइड कंपनी में अज्ञात कारणों से आग लगने की सूचना मिली थी. आग की भयावहता देख आसपास से भी दमकल बुलाई. करीब दो घंटे बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया. कोई जनहानि नहीं हुई. आग की सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे. एसपी देवेंद्र कुमार, एडीएम ओपी सहारण, एसडीएम, तहसीलदार समेत आधा दर्जन थानों के पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे.
कारण पता नहीं: इधर, प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि प्लांट में केमिकल टैंक में पहले तेज धमाका हुआ और उसके बाद आग लगी, जो तेजी से फैल गई. पूरे प्लांट को चपेट में ले लिया. आग के कारण इलाके में दहशत फैल गई. जिस कंपनी में आग लगी है, वहां केमिकल बनता है. इससे आग और भड़क गई. फिलहाल, आग लगने के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल पाया है. प्रशासन मामले की जांच में जुटा है.
