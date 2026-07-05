दिल्ली: चंदन होला की फैक्ट्री में भीषण आग, 15 दमकल गाड़ियां मौके पर, कई घंटों तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन

फिलहाल, राहत की बात यह है कि अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. हालांकि आग लगने की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है.

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए रात 2 बजकर 40 मिनट पर आग को मेक-4 घोषित किया गया. इसके बाद मौके पर दमकल की अतिरिक्त गाड़ियों को भेजा गया. लेकिन आग की तीव्रता कम नहीं हुई. ऐसे में 3 बजकर 8 मिनट पर इसे मेक-6 घोषित कर दिया गया. इसके बाद राहत और बचाव अभियान को और तेज करते हुए कुल 6 वॉटर टेंडर, 7 वॉटर बाउजर, एक BFT और एक MP, यानी कुल 15 दमकल वाहन मौके पर लगाए गए. वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में ऑपरेशन लगातार जारी रहा.

दमकल विभाग के मुताबिक, मौके पर डिविजनल ऑफिसर आर. अटवाल, एडीओ संतोष, एडीओ सरबजीत, स्टेशन ऑफिसर मनीष और स्टेशन ऑफिसर अमित सहित कई अधिकारी राहत एवं बचाव कार्य की निगरानी करते रहे. दमकल कर्मियों ने आग को आसपास की इमारतों तक फैलने से रोकने के लिए लगातार मशक्कत की.

फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है. अभी तक किसी के घायल होने या जनहानि की सूचना सामने नहीं आई है. आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है. आग पूरी तरह बुझने के बाद ही नुकसान का सही आकलन किया जा सकेगा.

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