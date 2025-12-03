ETV Bharat / state

बंद पड़े मोहल्ला क्लीनिक में भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने समय रहते काबू पाया

दिल्ली के भजनपुरा थाना क्षेत्र के नूरे इलाही इलाके में बंद पड़े मोहल्ला क्लीनिक में अचानक भीषण आग लगने की घटना सामने आई है.

बंद पड़े मोहल्ला क्लीनिक में भीषण आग
बंद पड़े मोहल्ला क्लीनिक में भीषण आग (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 3, 2025 at 5:37 PM IST

नई दिल्ली: उत्तर पूर्वी दिल्ली के भजनपुरा थाना क्षेत्र के नूरे इलाही इलाके में बुधवार शाम उस समय हड़कंप मच गया. जब बंद पड़े मोहल्ला क्लीनिक में अचानक भीषण आग भड़क उठी. घटना के बाद पूरे क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया, क्योंकि क्लीनिक के ठीक सामने पेट्रोल पंप, आसपास रिहायशी मकान और कई छोटी दुकानें मौजूद हैं. आग से उठती ऊंची लपटें और घना धुआं देखते ही देखते पूरे क्षेत्र में फैल गया, जिससे स्थानीय निवासी दहशत में आ गए.

स्थानीय लोगों के अनुसार, शाम करीब 4:00 बजे मोहल्ला क्लीनिक के अंदर से तेज धुआं उठता दिखाई दिया. कुछ ही मिनटों में आग भड़कने लगी और क्लीनिक के पोर्टा केबिन से लपटें बाहर निकलने लगीं. लोगों ने तुरंत दमकल विभाग और पुलिस को सूचना दी. मौके की संवेदनशीलता को देखते हुए आसपास मौजूद लोगों ने पेट्रोल पंप और रिहायशी घरों की तरफ जाने वाले राहगीरों को तत्काल दूर रहने की चेतावनी दी. सूचना मिलते ही दमकल की एक टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया. समय रहते आग पर काबू पा लिया गया और किसी तरह के जनहानि की सूचना नहीं है.

दमकल अधिकारियों ने बताया कि बंद पड़ा यह मोहल्ला क्लीनिक पोर्टा केबिन में बनाया गया था. ऐसे पोर्टा केबिन आमतौर पर शीट, फाइबर और हल्के ढांचे से बने होते हैं, जिनमें आग तेजी से फैलने की संभावना रहती है. प्रारंभिक जांच में माना जा रहा है कि क्लीनिक बंद होने के बावजूद भीतर रखे कुछ अवशेष, वायरिंग या सामग्री ने आग को तेज पकड़ने में भूमिका निभाई होगी, हालांकि आग लगने के सटीक कारणों का पता लगाया जा रहा है.

स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली कि समय रहते दमकल पहुँच गई, वरना क्लीनिक के ठीक सामने स्थित पेट्रोल पंप और सटे हुए रिहायशी इलाकों की वजह से स्थिति गंभीर हो सकती थी. फिलहाल पुलिस ने क्षेत्र को खाली करवाकर सुरक्षा कारणों से बैरिकेडिंग कर दी है. दमकल विभाग और पुलिस संयुक्त रूप से आग के कारणों की जांच कर रहे हैं.


