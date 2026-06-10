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ग्रेटर नोएडा: आंधी-तूफान के बीच वेयरहाउस में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जला

रात होने के कारण वेयरहाउस में कोई मौजूद नहीं था. जिस वजह से कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन नुकसान काफी बताया जा रहा है.

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वेयर हाउस में भीषण आग (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 10, 2026 at 9:08 AM IST

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नई दिल्ली: ग्रेटर नोएडा में एक वेयरहाउस में भीषण आग लग गई. ये वेयर हाउस रेंटो मोजो कंपनी का बताया जा रहा है. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया. तेज हवाओं के साथ आग की लपटों ने तांडव मचाया और कम्पनी में रखे फ्रिज, कूलर, फर्नीचर सहित अन्य लाखों रुपये का सामान जलकर खाक हो गया.

फायर ब्रिगेड की 16 गाड़ियां मौके पर भेजी गई, करीब 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया. इस आग के बाद आसमान में काले बादल छाए है. आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है.

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फायर की 16 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया (ETV BHARAT)

कहां लगी आग?

घटना का क्षेत्र धूम मानिकपुर बादलपुर थाना क्षेत्र बताया जा रहा है, आग रेंटो मोजो कंपनी में मंगलवार और बुधवार की रात की बताई गई है. ग्रेटर नोएडा के थाना बादलपुर स्थिति धूम मानिकपुर में देर रात आई आंधी तूफान के चलते रेंटो मोजो कंपनी में लगा हुआ बल्ब टूट गया, जिसके चलते शॉर्ट सर्किट हुआ और कम्पनी में रखे सामान में अचानक आग लग गई.

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फ्रिज-कूलर फर्नीचर के वेयर हाउस में लगी आग (ETV BHARAT)

जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक आग देखते ही देखते पूरी कम्पनी में फैल गई. आग ने जब विकराल रूप ले लिया तो लोगों ने आग लगने की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी. शुरूआती दौर में आग बुझाने के लिए दो गाड़ियां मौके पर गई, पर आग की स्थिति को देखते हुए अन्य फायर स्टेशनों से और गाड़ियां मंगाई गई. करीब 16 गाड़ियों की मदद से कई घंटे की मशक्कत के बाद किसी तरह से आग पर काबू पाया गया. प्रत्यक्षदर्शी जितेंद्र बाबा का कहना है कि राहत की बात है कि इस आग में कोई फंसा नहीं है. रात होने के चलते कम्पनी में कोई नहीं था.

सीएफओ ने बताया

चीफ फायर अधिकारी प्रदीप कुमार चौबे ने बताया कि मौके पर 16 गड़िया बुलाई गईं. टीन का वेयरहाउस हैं, कोई फंसा नहीं हैं. सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच की जा रही हैं. थाना बादलपुर क्षेत्रांतर्गत स्थित रेंटो मोजो कंपनी में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई. सूचना प्राप्त होते ही फायर सर्विस यूनिट सिटी की टीम तत्काल मौके के लिए रवाना की गई.घटनास्थल पर पहुंचने पर आग की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त फायर टेंडरों की व्यवस्था हेतु आसपास के जनपदों के फायर विभाग से समन्वय स्थापित किया गया. तत्पश्चात कुल 16 गाड़ियों की सहायता से फायर सर्विस कर्मियों द्वारा आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया गया. कोई जनहानि नहीं है.

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ग्रेटर नोएडा के वेयरहाउस में आग
दादरी थाना क्षेत्र के धूम मानिकपुर
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