गुरुग्राम में महिलाओं और युवाओं के बीच जमकर मारपीट, 10 लोग घायल
गुरुग्राम में आपसी विवाद में मारपीट में कई लोग घायल हो गए.
Published : October 25, 2025 at 8:56 PM IST
गुरुग्राम: जिले के कादरपुर ढाणी गांव में गुरुवार देर रात को रास्ते के विवाद में दो पक्ष आपस में भिड़ गए. इस दौरान दोनों पक्षों के बीच में जमकर लाठी-डंडे चले. मारपीट में दोनों पक्षों के 10 से ज्यादा लोगों को गंभीर चोटें आईं हैं.
रास्ते को लेकर है विवादः दरअसल रविंद्र और भारत नाम के युवकों ने पुलिस को शिकायत देते हुए आरोप लगाया कि उनके पड़ोस में रहने वाला परिवार उनकी जमीन से जबरन रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा था. इस विवाद को लेकर गुरुवार दोपहर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई थी. बताया गया कि जब परिवार की बुजुर्ग महिला ने बाहरी लोगों को रास्ते से आने से रोका, तो दूसरे पक्ष के लोगों ने उनके साथ हाथापाई की. शाम के समय मामला शांत हो गया था, लेकिन रात करीब साढ़े नौ बजे यह झगड़ा दोबारा शुरू हो गया. विवाद में दूसरे पक्ष के आधा दर्जन से ज्यादा लोग लाठी-डंडों से लैस होकर घर पर आ गए और उनके परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया.
2 लोग गंभीर रूप से घायलः आरोप है कि हमलावरों ने बाहरी इलाकों से कुछ अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को भी बुला रखा था. हमले में पिता राजेंद्र, भाई प्रिंस, चाचा रविंद्र, मां मुकेश, चाची मुनेश और दादी संतरा देवी सहित कई लोग घायल हुई हैं. इनमें पिता राजेंद्र और भाई प्रिंस की हालत गंभीर बताई जा रही है. इस हमले में महिलाओं को भी नहीं छोड़ा गया, उन्हें लाठियों से पीटा गया.
गांव में तनाव, मौके पर पुलिस तैनातः वहीं भोंडसी थाना प्रभारी सुरेंद्र ने बताया कि "दोनों पक्षों की शिकायत पर अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं. दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं. फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन जांच के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है."