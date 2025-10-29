गोपाष्टमी पर श्रीजड़खोर गोधाम में आस्था का महासंगम, 10 हजार गायों की सामूहिक पूजा
गोपाष्टमी पर राजस्थान के श्रीजड़खोर गोधाम में 10 हजार गायों की सामूहिक पूजा हुई, जिनमें से 9 हजार गायें तस्करों से बचाई गईं थीं.
Published : October 29, 2025 at 5:06 PM IST
भरतपुर/डीग: गोपाष्टमी के मौके पर बुधवार को ब्रजभूमि भक्ति और गोसेवा के रस में डूबी हुई दिखाई दी. श्रीकृष्ण-बलराम की नित्य गोचर स्थली डीग जिले के श्रीजड़खोर गोधाम में सुबह की पहली किरण के साथ ही घंटे, शंख और गायों की आवाज ने माहौल को भक्तिमय बना दिया. पुष्पों से सजी गोशाला में भक्तों की कतारें, आरती थालों की लौ, और जय गोमाता…जय गोपाल के जयघोष से सम्पूर्ण वातावरण अलौकिक बन गया.
इस अवसर पर एक साथ 10 हजार गायों की सामूहिक पूजा-अर्चना और परिक्रमा हुई. श्रद्धालु गायों के चरणों में झुककर नमन कर रहे थे, तो कहीं महिलाएं, साधु उनके गले में रक्षासूत्र बांध रहे थे. वातावरण में भक्ति, करुणा और कृतज्ञता की सुगंध घुली थी. सबसे खास बात यह रही कि इनमें से 9 हजार गायें वे थी, जिन्हें गौतस्करों से बचा कर लाया गया था.
यह आयोजन राज्य के गोपालन निदेशालय के संयुक्त तत्वावधान और स्वामी राजेंद्र दास महाराज की प्रेरणा से हुआ. गोपालन निदेशक पंकज कुमार झा ने बताया कि श्रीजड़खोर गोधाम समेत पूरे प्रदेश में गोपाष्टमी पर्व मनाया जा रहा है. यहां पर 10 हजार गायों का पूजन किया गया है.
महोत्सव की शुरुआत गोमाता 'सुरभि' के दर्शन और पूजन से हुई. तत्पश्चात हजारों श्रद्धालुओं ने गोवंश की परिक्रमा की. भक्ति भाव से ओत-प्रोत इस समारोह में गोपूजन, रक्षासूत्र बंधन, गो-परिक्रमा और गोरक्षा संकल्प जैसे अनुष्ठान संपन्न हुए.
तस्करी से बचाई गई 9 हजार गायें: इस आयोजन की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि यहां तस्करों से छुड़ाई गई 9 हजार गायें भी थी. यहां उनका सुरक्षित पालन पोषण हो रहा था. श्रीजड़खोर गोधाम ने इन असहाय गायों को नया जीवन दिया है. मेवात क्षेत्र में जहां कभी गौतस्करी की घटनाएं आम थीं. वहीं, अब यही गोधाम गोरक्षा केंद्र बन गया है. इस आयोजन में राजस्थान सहित अन्य राज्यों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु, संत, गोभक्त और जनप्रतिनिधि पहुंचे.
कार्यक्रम की बड़ी बातें :
- 10 हजार गौमाताओं की सामूहिक पूजा-अर्चना और परिक्रमा.
- 9 हजार गौतस्करों से बचाई गायें बनी श्रद्धा का केंद्र.
- गोपालन निदेशालय, राजस्थान सरकार और स्वामी राजेंद्र दास महाराज की प्रेरणा से आयोजन.
- गोमाता सुरभि के दर्शन, गो-परिक्रमा, गोमाता पूजन, रक्षासूत्र बंधन और गोरक्षा संकल्प.