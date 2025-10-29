ETV Bharat / state

गोपाष्टमी पर श्रीजड़खोर गोधाम में आस्था का महासंगम, 10 हजार गायों की सामूहिक पूजा

भरतपुर/डीग: गोपाष्टमी के मौके पर बुधवार को ब्रजभूमि भक्ति और गोसेवा के रस में डूबी हुई दिखाई दी. श्रीकृष्ण-बलराम की नित्य गोचर स्थली डीग जिले के श्रीजड़खोर गोधाम में सुबह की पहली किरण के साथ ही घंटे, शंख और गायों की आवाज ने माहौल को भक्तिमय बना दिया. पुष्पों से सजी गोशाला में भक्तों की कतारें, आरती थालों की लौ, और जय गोमाता…जय गोपाल के जयघोष से सम्पूर्ण वातावरण अलौकिक बन गया.

इस अवसर पर एक साथ 10 हजार गायों की सामूहिक पूजा-अर्चना और परिक्रमा हुई. श्रद्धालु गायों के चरणों में झुककर नमन कर रहे थे, तो कहीं महिलाएं, साधु उनके गले में रक्षासूत्र बांध रहे थे. वातावरण में भक्ति, करुणा और कृतज्ञता की सुगंध घुली थी. सबसे खास बात यह रही कि इनमें से 9 हजार गायें वे थी, जिन्हें गौतस्करों से बचा कर लाया गया था.

यह आयोजन राज्य के गोपालन निदेशालय के संयुक्त तत्वावधान और स्वामी राजेंद्र दास महाराज की प्रेरणा से हुआ. गोपालन निदेशक पंकज कुमार झा ने बताया कि श्रीजड़खोर गोधाम समेत पूरे प्रदेश में गोपाष्टमी पर्व मनाया जा रहा है. यहां पर 10 हजार गायों का पूजन किया गया है.