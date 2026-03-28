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उदयपुर: टंकी पर चढ़ी विवाहिता की मांग-43 दिन से लापता पति की तलाश करे पुलिस

विवाहिता ने पुलिस पर पति को तलाशने के मामले में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया. ग्रामीणों में भी पुलिस की कार्यप्रणाली पर रोष देखा गया.

Woman on the tank in Kundau
कुंडाऊ में टंकी पर महिला (ETV Bharat Udaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 28, 2026 at 2:46 PM IST

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उदयपुर: जिले में गोगुंदा इलाके के कुंडाऊ गांव में लापता पति की तलाश की मांग लेकर शनिवार को एक महिला पानी की टंकी पर चढ़ गई. इससे प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया. वहीं मौके पर बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए.

गांव के निवासी राकेश ने बताया कि कुंडाऊ निवासी कमला बाई (27) सुबह करीब 8:30 बजे गांव की निर्माणाधीन टंकी पर चढ़ गई. महिला ने कहा कि उसका पति तुलसीराम गमेती (29) 43 दिन से लापता है, लेकिन पुलिस अब तक नहीं ढूंढ पाई. टंकी पर चढ़ी महिला ने जोर-जोर से चिल्लाते हुए अपने पति की तलाश की मांग की. कमला ने चेतावनी दी कि जब तक ठोस जानकारी नहीं होगी, टंकी से नहीं उतरेगी. सूचना मिलते ही गोगुंदा उपखंड अधिकारी शुभम भैसारे और थानाधिकारी श्याम सिंह चारण पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने महिला से घंटों समझाइश की. इस दौरान सैकड़ों लोग टंकी के पास एकत्र हो गए.

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पुलिस पर लापरवाही का आरोप: परिजनों के अनुसार, तुलसीराम गमेती 15 फरवरी से लापता है. आरोप है कि उसी दिन वेणी सिंह राजपूत उसे सीमेंट खाली कराने के बहाने ले गया, जिसके बाद नहीं लौटा. इस संबंध में गोगुंदा थाने में नामजद रिपोर्ट दी, लेकिन अब तक सुराग नहीं मिला. कमला का कहना है कि पति परिवार का इकलौता कमाऊ सदस्य है. उसके तीन बच्चे हैं, जिनके सामने आजीविका का संकट हो गया. उसने पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया.

सूचना देने वाले को एक लाख इनाम: इधर, पुलिस ने तुलसीराम की तलाश तेज करने का दावा करते हुए पोस्टर जारी किए. सूचना देने वाले को 1 लाख रुपए इनाम की घोषणा की. ग्रामीणों में पुलिस की कार्यप्रणाली के प्रति रोष है. थानाधिकारी श्यामसिंह ने कहा, तुलसीराम को ढूंढने के हर स्तर पर प्रयास जारी हैं.

पढ़ें:न्याय की मांग करते हुए पानी की टंकी पर चढ़ी महिला, जानिए पूरा मामला

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DEMAND FOR SEARCH FOR HUSBAND
ADMINISTRATIVE STAFF IN TURMOIL
43 दिन से लापता पति
WOMAN CLIMBS ONTO WATER TANK

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