दिल्ली के वेलकम इलाके में मोबाइल फोन को लेकर विवाद! चाकू मारकर युवक की हत्या

पुलिस वारदात की जांच हर एंगल से कर रही है, सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं.

वेलकम इलाके में चाकू मारकर युवक की हत्या
वेलकम इलाके में चाकू मारकर युवक की हत्या (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 26, 2025 at 7:31 AM IST

Updated : December 26, 2025 at 9:49 AM IST

नई दिल्ली: उत्तर पूर्वी दिल्ली के वेलकम इलाके में गुरुवार रात एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को तत्काल इलाज के लिए जग प्रवेश चंद्र अस्पताल भर्ती कराया गया. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जीटीबी अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया है. मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.

चश्मदीद ने बताया घटना के वक्त क्या थे हालात (ETV BHARAT)
उत्तर पूर्वी दिल्ली के डीसीपी आशीष मिश्रा के अनुसार गुरुवार रात वेलकम इलाके से झगड़े की सूचना पुलिस को मिली थी. सूचना पर वेलकम थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जहां एक युवक गंभीर रूप से घायल हालत में पड़ा मिला. पुलिस ने बिना देरी किए उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. मृतक की पहचान सूरज के रूप में हुई है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि घटना से पहले मृतक और आरोपी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. चश्मदीदों से मिली जानकारी के अनुसार दोनों पक्ष नशे की हालत में थे और मोबाइल फोन छीनने को लेकर कहासुनी हुई थी. विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने सूरज पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही हालत गंभीर हो गई.

जानकारी के मुताबिक यह घटना गुरुवार को रात करीब 8.09 बजे वेलकम पुलिस स्टेशन की सीमा के तहत वेलकम मेडिकल स्टोर के पास Z-ब्लॉक में हुई. मृतक की पहचान सूरज के रूप में हुई है. वेलकम पुलिस स्टेशन में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है. फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का मुआयना किया है और सबूत इकट्ठा किए हैं. अपराध में शामिल आरोपियों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए टीमें तैनात की गई हैं.

दिल्ली के वेलकम इलाके में युवक की चाकू मारकर हत्या
दिल्ली के वेलकम इलाके में युवक की चाकू मारकर हत्या (ETV BHARAT)

वारदात के बाद से आरोपी फरार
घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. पुलिस ने आसपास के इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है, ताकि आरोपी की पहचान कर उसे जल्द गिरफ्तार किया जा सके. साथ ही स्थानीय लोगों से भी पूछताछ की जा रही है, जिससे घटना से जुड़े अन्य तथ्यों का पता लगाया जा सके.

चश्मदीदों के मुताबिक मोबाइल छीनने को लेकर हुआ विवाद
चश्मदीदों के मुताबिक मोबाइल छीनने को लेकर हुआ विवाद (ETV BHARAT)

पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों को लेकर स्थिति और स्पष्ट होगी. फिलहाल इलाके में पुलिस की मौजूदगी बढ़ा दी गई है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सतर्कता बरती जा रही है.

इससे पहले, रविवार शाम को पूर्वी दिल्ली के शकरपुर इलाके में एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने बड़े पैमाने पर जांच शुरू की. यह घटना 7 दिसंबर को शाम करीब 5:28 बजे हुई, जब एक PCR कॉल ने अधिकारियों को मेन मार्केट में राम टेंट हाउस के पास चाकूबाजी की घटना के बारे में अलर्ट किया. कॉल करने वाले ने पुलिस को बताया कि उसके भाई पर हमला हुआ है. स्थानीय पूछताछ में पता चला कि घायल पीड़ित को रिश्तेदार पहले ही पटेल अस्पताल ले गए थे और बाद में गंभीर हालत के कारण उसे LNJP अस्पताल रेफर कर दिया गया था. पीड़ित की पहचान 22 वर्षीय देव कुमार के रूप में हुई, जो शकरपुर खास का रहने वाला था. देव कुमार को LNJP अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया.

शकरपुर पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103 (1) के तहत FIR दर्ज की गई. पुलिस टीमें अब घटनाक्रम की एक्टिव रूप से जांच कर रही हैं, इलाके में CCTV फुटेज खंगाल रही हैं और आरोपियों की पहचान करके उन्हें पकड़ने और हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद करने की कोशिश कर रही हैं.

Last Updated : December 26, 2025 at 9:49 AM IST

संपादक की पसंद

