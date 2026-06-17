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दिल्ली के संगम विहार में युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग, मौके पर ही मौत, आपसी रंजिश का शक

पुलिस के मुताबिक संगम विहार में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई, हत्या पुरानी रंजिश के कारण मानी जा रही है.

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दिल्ली के संगम विहार में युवक पर फायरिंग (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 17, 2026 at 11:51 AM IST

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नई दिल्ली: दक्षिणी दिल्ली के संगम विहार में देर रात गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका दहल उठा. H ब्लॉक में हुई ताबड़तोड़ फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई. वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और पुलिस मामले की जांच कर रही है.

दक्षिणी दिल्ली के संगम विहार इलाके का H ब्लॉक देर रात गोलियों की आवाज से गूंज उठा. अज्ञात बदमाशों ने एक युवक को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. युवक की मौके पर ही मौत हो गई.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, अचानक कई राउंड फायरिंग की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. लोग डर के कारण अपने घरों में दुबक गए और कुछ ही देर में घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की कई टीमें मौके पर पहुंचीं. पूरे इलाके को घेरकर जांच शुरू की गई और फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया. टीम ने घटनास्थल से अहम साक्ष्य जुटाए. वहीं मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है. प्राथमिक जांच में पुलिस आपसी रंजिश और गैंगवार के एंगल को भी खंगाल रही है. हालांकि अधिकारी अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से बच रहे हैं और सभी संभावित पहलुओं की जांच की जा रही है.

स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिससे लोगों में डर और असुरक्षा की भावना पैदा हो रही है. लोगों ने प्रशासन से इलाके में पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है.

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क्राइम स्पॉट से सबूत जुटाते पुलिसकर्मी (ETV BHARAT)

फिलहाल पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और हमलावरों की पहचान के लिए छापेमारी कर रही है. पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया जाएगा.

संगम विहार में हुई इस सनसनीखेज हत्या ने एक बार फिर इलाके की कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. फिलहाल सबकी नजर पुलिस जांच और आरोपियों की गिरफ्तारी पर टिकी है.

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