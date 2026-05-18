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दोस्तों के साथ जंगल में जानवरों का करने गया था शिकार, खुद हो गया गोली का शिकार, युवक की मौत, जांच में जुटी पुलिस

लातेहार के बालूमाथ में जंगली जानवरों का शिकार करने गए व्यक्ति को गोली लग गई. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

A man was shot dead in Balumath Latehar
लातेहार सदर अस्पताल (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 18, 2026 at 4:00 PM IST

3 Min Read
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लातेहार: जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र अंतर्गत कलकलिया गांव में गोली लगने से रामेश्वर उरांव की मौत हो गई. हालांकि, रामेश्वर उरांव को गोली मारी गई या फिर गलती से गोली लग गई यह स्पष्ट नहीं हो पाया है. फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है. मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए लातेहार सदर अस्पताल भेजा गया है.

दरअसल, लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र अंतर्गत कलकलिया गांव निवासी रामेश्वर उरांव गांव के ही कुछ लोगों के साथ रविवार की रात जंगल में जानवरों का शिकार करने गए थे. इसी बीच देर रात एक व्यक्ति ने गांव के मुखिया संतु उरांव को फोन कर जानकारी दी कि रामेश्वर उरांव को गोली लग गई है.

परिजन और मुखिया के बयान (Etv Bharat)

सूचना मिलने के बाद मुखिया ने घटना की जानकारी रामेश्वर उरांव के परिजनों को दी. रात में जब ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे तो देखा कि रामेश्वर उरांव की मौत हो गई है. इसके बाद घटना की जानकारी पुलिस को दी गई.

पुलिस कर रही है मामले की छानबीन

इधर, घटना की जानकारी मिलने के बाद थाना प्रभारी अमित कुमार रविदास के नेतृत्व में पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची और पूरे मामले की छानबीन आरंभ कर दी. थाना प्रभारी अमित कुमार ने बताया कि मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए लातेहार सदर अस्पताल भेज दिया गया है. पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है. जल्द ही मामले का खुलासा हो जाएगा.

जानवरों के शिकार करने के दौरान घटी घटना

इधर, मृतक युवक के चाचा नागदेव उरांव ने बताया कि देर रात गांव के दो अन्य लोगों के साथ रामेश्वर उरांव जंगल में शिकार करने गया था. इसी दौरान उसे गोली लगी. गोली लगने के बाद उसके साथ गए दो अन्य लोगों ने मुखिया को इसकी जानकारी दी. बाद में मुखिया ने घर के लोगों को पूरी घटना की जानकारी दी. जब सभी लोग घटनास्थल पर पहुंचे तो उसके साथ गए दोनों युवक घटनास्थल से फरार थे.

वहीं मुखिया संतु उरांव ने बताया कि रात में ही एक युवक ने उन्हें फोन कर बताया कि गलती से रामेश्वर उरांव को गोली लग गई है. जब वे लोग घटनास्थल पर पहुंचे तो देखा कि रामेश्वर उरांव की मौत हो गई थी.

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