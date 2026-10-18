ETV Bharat / state

नानकमत्ता में आधी रात खूनी तांडव, घर पर पथराव और फायरिंग, खेत से लौट रहे व्यक्ति की गोली मारकर हत्या

नानकमत्ता में व्यक्ति की गोली मारकर हत्या ( Photo-ETV Bharat )

रुद्रपुर: नानकमत्ता क्षेत्र के ग्राम सिद्धा नवदिया में शनिवार देर रात पुरानी रंजिश के चलते खूनी वारदात सामने आई. कार और बाइकों पर सवार होकर आए 15 से 20 हथियारबंद हमलावरों ने एक परिवार के घर पर पथराव और फायरिंग की. इसके बाद खेत से लौट रहे 35 वर्षीय सतनाम सिंह को घेरकर गोली मार दी. गंभीर रूप से घायल सतनाम को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई. घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी भिजवाकर जांच शुरू कर दी है.