नानकमत्ता में आधी रात खूनी तांडव, घर पर पथराव और फायरिंग, खेत से लौट रहे व्यक्ति की गोली मारकर हत्या
नानकमत्ता में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. हत्या की वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 18, 2026 at 12:26 PM IST|
Updated : October 18, 2026 at 1:46 PM IST
रुद्रपुर: नानकमत्ता क्षेत्र के ग्राम सिद्धा नवदिया में शनिवार देर रात पुरानी रंजिश के चलते खूनी वारदात सामने आई. कार और बाइकों पर सवार होकर आए 15 से 20 हथियारबंद हमलावरों ने एक परिवार के घर पर पथराव और फायरिंग की. इसके बाद खेत से लौट रहे 35 वर्षीय सतनाम सिंह को घेरकर गोली मार दी. गंभीर रूप से घायल सतनाम को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई. घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी भिजवाकर जांच शुरू कर दी है.
तहरीर देकर कार्रवाई की मांग: ग्राम सिद्धा नवदिया निवासी कुलदीप सिंह पुत्र चरनजीत सिंह का कुछ दिन पहले गांव में दो पक्षों के बीच हुए विवाद से जुड़ा मामला सामने आया था. बताया जा रहा है कि कुलदीप सिंह विवाद के दौरान बीच-बचाव करने पहुंचे थे. इसी बात को लेकर एक पक्ष उनसे रंजिश रखने लगा था. परिजनों के मुताबिक, संबंधित पक्ष की ओर से कुलदीप सिंह को जान से मारने की धमकी भी दी गई थी. इसके बाद कुलदीप सिंह ने नानकमत्ता थाना पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की थी.
घर पर पथराव और फायरिंग से मची अफरा-तफरी: परिजनों के मुताबिक, शनिवार रात करीब दस बजे 15 से 20 हमलावर कार और बाइकों पर सवार होकर हथियारों के साथ कुलदीप सिंह के घर पहुंचे. आरोप है कि हमलावरों ने घर के बाहर पथराव करते हुए फायरिंग शुरू कर दी. अचानक हुई इस घटना से परिवार में दहशत फैल गई. इसी दौरान कुलदीप सिंह का पुत्र प्रिंस छत पर पहुंचकर घटना का वीडियो बनाने लगा. आरोप है कि हमलावरों ने उसे निशाना बनाते हुए गोली चला दी, लेकिन वह बाल-बाल बच गया. प्रिंस ने हमलावरों की फायरिंग का वीडियो भी बना लिया.
खेत से लौट रहे सतनाम सिंह को घेरकर मारी गोली: परिजनों के अनुसार, घर पर वारदात के बाद हमलावर हवाई फायरिंग करते हुए वापस लौटने लगे. इसी दौरान खेत से मूंगफली की कटी फसल की देखरेख कर घर लौट रहे कुलदीप सिंह के बड़े भाई सतनाम सिंह (35) हमलावरों के सामने आ गए. आरोप है कि हमलावरों ने उन्हें घेर लिया और गोली चला दी. गोली सतनाम सिंह के सीने में लगी, जिससे वह मौके पर ही गिर पड़े. इसके बाद हमलावरों ने कार से उन्हें टक्कर मारी और तेज रफ्तार से फरार हो गए.
घायल ने इलाज के दौरान तोड़ा दम: घटना के बाद परिजन गंभीर रूप से घायल सतनाम सिंह को तत्काल उप जिला चिकित्सालय सितारगंज लेकर पहुंचे. वहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रुद्रपुर रेफर कर दिया गया. रुद्रपुर जिला अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने देर रात सतनाम सिंह को मृत घोषित कर दिया. सूचना मिलने पर नानकमत्ता पुलिस मौके पर पहुंची और मध्यरात्रि में शव को मोर्चरी भिजवा दिया. रविवार सुबह यानि आज पुलिस ने पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू की.
मृतक के भाई सोनू सिंह की शिकायत के आधार पर आठ नामजद आरोपियों समेत अन्य हमलावरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. घटना में शामिल आरोपियों की भूमिका और वारदात के पीछे की वजह की पड़ताल की जा रही है.
-प्रमोद कुमार,एसपी सिटी-
घटना के बाद उठ रहे कई सवाल: सतनाम सिंह की हत्या के बाद परिजनों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं. उनका आरोप है कि कुलदीप सिंह को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद नानकमत्ता थाना पुलिस को शिकायत दी गई थी, लेकिन समय रहते कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई. परिजनों का यह भी दावा है कि जिन लोगों पर धमकी देने का आरोप है, उनका आपराधिक इतिहास रहा है. उनका कहना है कि यदि शिकायत पर समय रहते कार्रवाई की जाती, तो शायद सतनाम सिंह की जान बच सकती थी.फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. इस घटना के बाद गांव में तनाव और दहशत का माहौल है.
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