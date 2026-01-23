ETV Bharat / state

Kota Crime : पत्नी और बेटे की कुल्हाड़ी से हत्या करने वाले आरोपी को फांसी की सजा

कोटा: अपर सेशन न्यायालय ने पत्नी और बेटे की हत्या के करीब साढ़े चार साल पुराने मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाया और आरोपी को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई. आरोपी ने वर्ष 2021 की 1 जून रात को अपनी पत्नी और बेटे पर कुल्हाड़ी से हमला किया था. पत्नी को घसीटकर घर से बाहर निकाला और सड़क पर बेरहमी से मार डाला. इसके बाद आरोपी थाने गया और हत्या की वारदात कबूल की.

अपर सेशन न्यायाधीश क्रम संख्या 2 के विशिष्ट लोक अभियोजक भारत सिंह आसावत ने बताया कि रामपुरा कोतवाली थाना क्षेत्र के पिंटू डागर ने कुल्हाड़ी से पत्नी सीमा और 6 माह के बेटे अविनाश की हत्या की थी. वह पत्नी को घर से निकाल सड़क पर लाया और कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी. न्यायाधीश ने इस मामले को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट माना और आरोपी की पिंटू डागर को दोषी ठहराया.

30 गवाह और 90 दस्तावेज: विशिष्ट लोक अभियोजक आसावत ने बताया कि इस केस में 30 गवाह और करीब 90 दस्तावेज पेश किए. इस आधार पर अपर सेशन न्यायाधीश क्रम संख्या 2 सरिता धाकड़ ने आरोपी को दोषी ठहराया और फांसी की सजा सुनाई. साथ ही 50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया. कोर्ट ने मृतका के दूसरे बेटे राजवीर का लालन पालन कर रहे उसके मामा को पीड़ित प्रतिकर स्कीम से लाभ दिलाने के निर्देश दिए.

सीसीटीवी फुटेज बना मुख्य सबूत: भारत सिंह आसावत का कहना है कि इस मामले में मुख्य दस्तावेज घटना का सीसीटीवी फुटेज था, जिसमें पिंटू अपनी पत्नी सीमा की सड़क पर हत्या करता दिखा. इस कैमरे के फुटेज पेन ड्राइव में लिए थे, जो एविडेंस में काम आए. मृतका के रक्त और कपड़ों पर लगे खून के नमूने के मिलान भी सबूत बने.