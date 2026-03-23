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गिरिडीह में चली गोली! युवक घायल, प्राथमिक उपचार के बाद धनबाद रेफर

गिरिडीह के गांडेय में एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला हुआ है.

Firing in Giriidh
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 23, 2026 at 9:00 PM IST

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गिरिडीह: जिले के गांडेय थाना इलाके के झरघट्टा में एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला हुआ है. घटना सोमवार की शाम को घटी. घटना में मुफ्फसिल थाना इलाके के जमबाद निवासी टिंकू मरीक घायल है. घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया. यहां प्राथमिक उपचार करने के बाद उसे धनबाद रेफर कर दिया गया है. घायल और उसके परिजनों के अनुसार, टिंकू को गोली मारी गई है. सदर अस्पताल में परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार, टिंकू शाम को झरघट्टा की तरफ से आ रहा था. इसी दौरान उसे गोली मारी गई. गोली पेट में मारी गई. घटना के बाद उसे तुरंत ही अस्पताल लाया गया. यहां से उसे रेफर कर दिया गया.

मौके पर पहुंची पुलिस

इधर घटना की जानकारी मिलते ही एसपी डॉ बिमल कुमार के निर्देश पर सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जीतबाहन उरांव के साथ गांडेय थाना के पदाधिकारी, सर्किल इंस्पेक्टर के अलावा मुफ्फसिल थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर श्याम किशोर महतो भी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं. पुलिस द्वारा यहां जांच पड़ताल की गई है. जिस स्थान पर गोली मारने की बात कही जा रही है उसका भी मुआयना किया गया है. वहीं जगह-जगह वाहनों की चेकिंग भी की गई है.

इसके अलावा आसपास के इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरा को खंगालने का काम किया गया है. जबकि जिसे गोली लगी है उसके संदर्भ में भी विस्तृत जानकारी ली जा रही है. पुलिस की टेक्निकल टीम भी मौके पर पहुंच कर पड़ताल में जुटी हुई है. दूसरी तरफ घटनास्थल के समीप के सभी थाना क्षेत्र में नाकाबंदी भी की गई है.

एसडीपीओ जीतबाहन उरांव ने बताया कि जमबाद निवासी टिंकू मरीक को गांडेय क्षेत्र के झरघट्टा में गोली मारने की सूचना पर जांच चल रही है. हरेक बिंदू पर पड़ताल जारी है. मामले की सच्चाई की भी पड़ताल चल रहा है. पूरी जांच के बाद ही यह साफ हो सकेगा कि हमला किस वजह से हुआ है और गोली मारी गई है या किसी अन्य औजार से घटना को अंजाम देने का प्रयास किया गया. वैसे पुलिस की कई टीम छापेमारी ने जुटी है.

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गिरिडीह में फायरिंग
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