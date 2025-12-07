ETV Bharat / state

चंबल घड़ियाल अभयारण्य : एक गिरफ्तार, कार से 530 किलो मछलियां जब्त, जानिए पूरा मामला

प्रारंभिक जांच में मछलियों को संरक्षित क्षेत्र से पकड़कर अवैध रूप से ले जाने की जानकारी सामने आई है.

Sacks filled with fish were kept in the car
कार में रखी बोरियां, जिनमें भरी थी मछलियां (ETV Bharat Sawai Madhopur)
सवाई माधोपुर: वन विभाग ने चंबल घड़ियाल अभयारण्य पाली घाट क्षेत्र से शनिवार देर रात एक व्यक्ति को अवैध रूप से मछलियां ले जाते गिरफ्तार किया. विभाग ने उसकी कार से करीब 530 किलो मछलियां जब्त की.

डीएफओ मानस सिंह ने रविवार को बताया कि एसीएफ हेडक्वार्टर के नेतृत्व में आरटीआर उड़नदस्ता एवं तालड़ा रेंज के स्टॉफ ने सवाई माधोपुर में नाका राजबाग पर संयुक्त कार्रवाई की. टीम ने नाकाबंदी कर प्रतिबंधित चंबल घड़ियाल अभयारण्य क्षेत्र से अवैध रूप से विभिन्न प्रजातियों की मछलियां पकड़कर वाहन से ले जाने का एक आरोपी सवाई माधोपुर में पकड़ा.

सिंह ने बताया कि आरोपी की कार में 9 बोरियों में 530 किलो मछलियां भरी थी, जिसे जब्त कर लिया. इस कार को भी जब्त कर लिया है. डीएफओ सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मछलियों को संरक्षित क्षेत्र से पकड़कर अवैध रूप से ले जाने की जानकारी सामने आई है.

पढ़ें: केवलादेव उद्यान को पांचना बांध से मिल रहा पर्याप्त पानी, मछलियां व जलीय वनस्पति भी भरपूर

वन विभाग के डीएफओ मानस सिंह ने बताया कि आरोपी को क्षेत्रीय वन अधिकारी उड़नदस्ता की ओर से न्यायालय में पेश किया गया. जहां से 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. वन विभाग का अनुसंधान जारी है. डीएफओ मानस ने कहा कि नेशनल पार्क में अवैध शिकार और तस्करी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखेंगे.

