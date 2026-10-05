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झामुमो विधायक के पीए का आरोपः फ्लाइट में अटैची से चोरी हुए उनके 50 हजार रुपये

रांची/हैदराबादः झारखंड के शिकारीपाड़ा से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक आलोक सोरेन के निजी सहायक की अटैची से विमान यात्रा के दौरान 50 हजार रुपये चोरी होने का मामला सामने आया है. विधायक की ओर से इसकी जानकारी झारखंड विधानसभा सचिवालय को भी दी गई है.

हैदराबाद पहुंचने के बाद चोरी का पता चला

दरअसल, झारखंड विधानसभा की गैर सरकारी संकल्प समिति की ओर से 3 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 2026 तक स्थल अध्ययन यात्रा प्रस्तावित है. इसी सिलसिले में 3 अक्टूबर को रांची से हैदराबाद के लिए फ्लाइट से यात्रा की गई थी. इसी दौरान विधायक आलोक सोरेन के निजी सहायक रजनीश कुमार की अटैची के ताले से छेड़छाड़ कर उसमें रखे 50 हजार रुपये चोरी किए जाने की शिकायत सामने आई है.

शिकायत के मुताबिक, हैदराबाद एयरपोर्ट पहुंचने के बाद अटैची खोली गई तो उसका ताला टूटा हुआ मिला और उसमें रखे 50 हजार रुपये गायब थे. इसके बाद मामले की जानकारी एयरपोर्ट पुलिस को दी गई और लिखित शिकायत भी सौंपी गई.

शिकायतकर्ता रजनीश कुमार का आरोप है कि हैदराबाद एयरपोर्ट थाना में लिखित शिकायत देने और घटना की जानकारी पुलिस को देने के बावजूद प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई. ऊपर से वहां की पुलिस सुझाव देती रही कि प्लाफिट प्रबंधन को ईमेल के जरिए फ्लाइट में हुई चोरी की घटना की जानकारी दी जानी चाहिए.