दिल्ली क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ा फर्जी आईबी अधिकारी, अफसर बताकर करता था ठगी

आरोपी की पहचान विमल भट्ट उर्फ सोनू के रूप में हुई है, जो लंबे समय से फरार चल रहा था.

फर्जी आईबी अधिकारी गिरफ्तार
फर्जी आईबी अधिकारी गिरफ्तार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 30, 2026 at 9:06 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने खुद को इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) का अधिकारी बताकर लोगों को गुमराह करने वाले फर्जी अफसर को गिरफ्तार कर लिया है.

आरोपी की पहचान विमल भट्ट उर्फ सोनू के रूप में हुई है, जो लंबे समय से अदालत से फरार चल रहा था और उसे घोषित अपराधी (प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर) घोषित किया जा चुका था.

क्राइम ब्रांच के डीसीपी विक्रम सिंह ने बताया कि आरोपी को पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया से दबोचा गया है. डीसीपी विक्रम सिंह के अनुसार, आरोपी विमल भट्ट ने खुद को आईपीएस स्तर का आईबी अधिकारी बताकर एक नकली पहचान बनाई थी. वह फर्जी इंटेलिजेंस ब्यूरो का आईडी कार्ड इस्तेमाल करता था और अपनी गाड़ी पर “POLICE” लिखवाकर सायरन और लाउड हेलर लगाकर घूमता था.

फर्जी रुतबा दिखाकर लोगों को डराता धमकाता था आरोपी
इससे आम लोग और कई बार स्थानीय लोग भी उसे असली अफसर समझ बैठते थे. इसी फर्जी रुतबे के दम पर वह लोगों को डराता, प्रभाव जमाता और धोखाधड़ी करता था.

2025 में अदालत ने घोषित किया अपराधी
पुलिस के मुताबिक, साल 2017 में थाना द्वारका साउथ में दर्ज एक मामले की जांच के दौरान उसके फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ था. उस समय उसके पास से नकली आईबी आईडी कार्ड, वॉकी-टॉकी, पुलिस जैसे उपकरण, सायरन, लाउड हेलर और गृह मंत्रालय से जुड़े फर्जी दस्तावेज बरामद किए गए थे. इन सबके आधार पर उसके खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था. बाद में ट्रायल के दौरान वह अदालत में पेश नहीं हुआ और 4 अगस्त 2025 को उसे अपराधी घोषित कर दिया गया.

डीसीपी ने बताया कि 29 जनवरी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच की टीम ने जाल बिछाया और आरोपी को पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया से गिरफ्तार कर लिया. जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी अन्य कई आपराधिक मामलों में भी शामिल रहा है, जिनमें धोखाधड़ी, सड़क हादसे से मौत और गंभीर यौन अपराध जैसे केस शामिल हैं.

दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस गिरफ्तारी से फर्जी अफसर बनकर कानून का दुरुपयोग करने वालों को कड़ा संदेश गया है. क्राइम ब्रांच आरोपी से पूछताछ कर यह पता लगाने में जुटी है कि उसने कितने लोगों को अपना शिकार बनाया और उसके नेटवर्क में कौन-कौन शामिल रहा है.

