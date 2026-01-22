ETV Bharat / state

हरिद्वार में इवनिंग वॉक कर रही युवतियों के सामने अश्लील हरकत, आरोपी ने स्कूटी से पीछा भी किया

हरिद्वार: शहर में टहलने निकली युवतियों के सामने एक शख्स की घिनौनी करतूत सामने आई है. एक अधेड़ उम्र का शख्स इवनिंग वॉक पर निकली महिलाओं और युवतियों के सामने अश्लील हरकत करता हुआ कैमरे में कैद हुआ है. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

नहर पटरी पर युवतियों के सामने अश्लील हरकत: घटना बीते रविवार शाम शंकराचार्य चौक के पास नहर पटरी की है. यहां सुबह और शाम कई आम शहरी टहलने के लिए निकलते हैं. बताया गया कि यहीं युवतियों और महिलाओं के साथ अश्लील हरकत की गई. अश्लील हरकत करने वाला शख्स स्कूटी पर सवार होकर पहले काफी देर तक युवतियों का पीछा भी करता रहा. उसके बाद उसने सरे राह घिनौनी हरकत शुरू कर दी.

इवनिंग वॉक कर रही युवती ने मोबाइल में रिकॉर्ड की घटना: इसके बाद एक युवती ने खुद अपने मोबाइल फोन से इसकी वीडियो रिकॉर्ड की. आरोपी की स्कूटी की नंबर प्लेट भी गायब थी. इसलिए उसकी पहचान नहीं हो सकी. बताया जा रहा है कि आरोपी इसी तरह अश्लील हरकतें करता है.