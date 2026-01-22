ETV Bharat / state

हरिद्वार में इवनिंग वॉक कर रही युवतियों के सामने अश्लील हरकत, आरोपी ने स्कूटी से पीछा भी किया

अश्लील हरकत करने वाले शख्स का वीडियो वायरल हो रहा है, पुलिस सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपी को ढूंढ रही है

YOUNG GIRLS MOLESTATION IN HARIDWAR
हरिद्वार अपराध समाचार (Concept Image ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 22, 2026 at 11:19 AM IST

2 Min Read
हरिद्वार: शहर में टहलने निकली युवतियों के सामने एक शख्स की घिनौनी करतूत सामने आई है. एक अधेड़ उम्र का शख्स इवनिंग वॉक पर निकली महिलाओं और युवतियों के सामने अश्लील हरकत करता हुआ कैमरे में कैद हुआ है. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

नहर पटरी पर युवतियों के सामने अश्लील हरकत: घटना बीते रविवार शाम शंकराचार्य चौक के पास नहर पटरी की है. यहां सुबह और शाम कई आम शहरी टहलने के लिए निकलते हैं. बताया गया कि यहीं युवतियों और महिलाओं के साथ अश्लील हरकत की गई. अश्लील हरकत करने वाला शख्स स्कूटी पर सवार होकर पहले काफी देर तक युवतियों का पीछा भी करता रहा. उसके बाद उसने सरे राह घिनौनी हरकत शुरू कर दी.

इवनिंग वॉक कर रही युवती ने मोबाइल में रिकॉर्ड की घटना: इसके बाद एक युवती ने खुद अपने मोबाइल फोन से इसकी वीडियो रिकॉर्ड की. आरोपी की स्कूटी की नंबर प्लेट भी गायब थी. इसलिए उसकी पहचान नहीं हो सकी. बताया जा रहा है कि आरोपी इसी तरह अश्लील हरकतें करता है.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो: गौरतलब है कि सुबह शाम हरिद्वार की कांवड़ पटरी पर बड़ी संख्या में लोग टहलने जाते हैं. एक युवती ने हिम्मत दिखाई और आरोपी की घिनौनी करतूत की वीडियो बना ली. इतना ही नहीं युवती ने खुद सोशल मीडिया में इस वीडियो को सर्कुलेट किया. जिसके बाद तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ये वीडियो वायरल हो रहा है. हालांकि युवती ने सामने आकर कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है.

पुलिस आरोपी शख्स को तलाश रही है: पुलिस के पास भी फिलहाल कोई शिकायत नहीं पहुंची है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है. एसपी सिटी अभय सिंह ने बताया कि-

एक वीडियो सामने आया है. इसमें एक शख्स युवतियों के साथ अश्लील हरकतें करता दिख रहा है. आरोपी की तलाश की जा रही है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे चेक किए जा रहे हैं.
-अभय सिंह, एसपी सिटी, हरिद्वार-

