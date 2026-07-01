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भाई ने नाबालिग बहन के साथ किया दुष्कर्म, दो सालों से कर रहा था यौन शोषण, ग्रामीणों ने की पिटाई

पाकुड़ में एक भाई अपनी नाबालिग बहन का यौन शोषण करता रहा. जब बहन ने ये बात बताई तो ग्रामीणों ने आरोपी की पिटाई की.

A man molested his minor sister in Pakur
नगर थाना, पाकुड़ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 1, 2026 at 3:17 PM IST

2 Min Read
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पाकुड़: जिले में पारिवारिक रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. एक व्यक्ति ने अपनी ही नाबालिग बहन के साथ दुष्कर्म किया है. आरोपी पिछले दो साल से अपनी बहन का यौन शोषण कर रहा था. पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है.

घटना की पुष्टि करते हुए एसडीपीओ कुमार गौरव ने बताया कि नगर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति द्वारा अपनी छोटी बहन के साथ दुष्कर्म करने की शिकायत मिली थी. आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है. पीड़िता के बयान के आधार पर एफआईआर दर्ज की जाएगी और आरोपी को जेल भेजा जाएगा.

जानकारी के मुताबिक, एक शादीशुदा व्यक्ति पिछले दो साल से अपनी नाबालिग बहन का यौन शोषण कर रहा था. बुधवार को जब पीड़िता ने विरोध किया, तो उसने उसे घर से बाहर निकाल दिया और उसका सामान फेंक दिया. पीड़िता ने आस-पास के ग्रामीणों को इस मामले की जानकारी दी. जिसके बाद ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी.

घटना की जानकारी मिलने पर पंचायत के मुखिया मौके पर पहुंचे, भीड़ से आरोपी को बचाया और नगर थाना पुलिस को सूचना दी. जिसके बाद पुलिस अधिकारी अपनी टीम के साथ गांव पहुंचे, आरोपी को हिरासत में लिया और थाने ले आए. पुलिस पीड़िता का बयान दर्ज करने और उसका मेडिकल कराने की तैयारी कर रही है, जबकि आरोपी की भी मेडिकल जांच की जा रही है.

ग्रामीणों के अनुसार, नाबालिग लड़की अपने भाई के साथ रहती थी. हालांकि उसने कई बार विरोध किया, लेकिन उसे डरा-धमकाकर रखा जाता था. बुधवार को मारपीट और घर से निकाले जाने के बाद उसने पड़ोसियों को बताया. जिसके बाद ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर बांध दिया और उसकी पिटाई की.

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BROTHER MOLESTED SISTER
BROTHER MOLESTED SISTER IN PAKUR
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