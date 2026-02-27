ETV Bharat / state

पत्नी से अनबन पर 13 वर्षीय बेटे का गला काटा, फिर खुद की ईहलीला की समाप्त

कोटड़ी में किसी टीचर के पास रहकर 10वीं में पढ़ रहे छात्र को पिता गुरुवार शाम अपने गांव लाया और सुबह हत्या कर दी.

Superintendent of Police Office, Bhilwara
पुलिस अधीक्षक कार्यालय, भीलवाड़ा (ETV Bharat Bhilwara)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 27, 2026 at 12:07 PM IST

भीलवाड़ा: जिले के बडलियास थाना क्षेत्र के बडला गांव में शुक्रवार सुबह रिश्तों के कत्ल की अनोखी घटना सामने आई है. पिता ने दसवीं कक्षा में पढ़ने वाले अपने ही 13 वर्षीय बेटे की दांतली से गला काटकर हत्या कर दी. इसके बाद पिता ने खुदकुशी कर ली. पिता की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई.

पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि बडला में शुक्रवार सुबह राधेश्याम वैष्णव ने अपने बच्चे वंश वैष्णव की दांतली से गला काटकर हत्या कर दी. इसके बाद राधेश्याम ने आत्महत्या कर ली. इस दौरान बेहोश हुए राधेश्याम को गांव वाले तुरंत भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल लाए, जहां भर्ती करा दिया. इलाज के दौरान राधेश्याम की मौत हो गई.उसका शव मोर्चरी में रखवा दिया गया है.

एसपी सिंह ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही बडलियास थाने के एएसआई प्यारचंद मौके पर पहुंचे. भीलवाड़ा से एमओबी व फॉरेंसिक टीम भी घटनास्थल पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए. प्रारंभिक तौर पर राधेश्याम की अपनी पत्नी से अनबन चल रही थी. वह प्रतिदिन अपनी पत्नी से मारपीट करता था. इस कारण राधेश्याम की पत्नी चित्तौड़गढ़ स्थित पीहर में रह रही थीं. राधेश्याम का बेटा वंश भीलवाड़ा जिले के कोटड़ी में किसी टीचर के पास रहकर 10वीं में पढ़ रहा था. पिता राधेश्याम गुरुवार शाम वंश को अपने गांव बडला ले गया. पिता राधेश्याम ने शुक्रवार सुबह वंश का दांतली से गला काट दिया.

