मनरेगा मेट से झगड़े में युवक की जान गई, परिजनों ने दिया धरना

आपसी कहासुनी में मारपीट के बाद गंभीर रूप से घायल की उपचार के दौरान मौत हो गई. परिजनों ने 7 घंटे बाद शव उठाया.

अस्पताल के बाहर धरने पर बैठे परिजन व समाजबंधु (ETV Bharat Sirohi)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 18, 2026 at 6:09 PM IST

3 Min Read
सिरोही: जिले के रेवदर थाना क्षेत्र के हरणी अमरापुरा गांव में आपसी कहासुनी के बाद हुए झगड़े में एक व्यक्ति की मौत हो गई. परिजनों और समाज के लोगों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करते हुए शव उठाने से इनकार कर दिया और अस्पताल के बाहर धरने पर बैठ गए. बाद में पुलिस के पांच दिन में आरोपी को पकड़ने का भरोसा दिलाने पर सात घंटे बाद शव लेकर रवाना हुए.

सीओ मनोज गुप्ता ने बताया कि मृतक के छोटे भाई नाथाराम कलबी ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि उसका भाई अमरापुरा निवासी जीवाराम चौधरी (50) पुत्र ओबाराम, मनरेगा में मजदूरी करता था. ग्राम पंचायत कार्यालय के बाहर मनरेगा मेट ठाकरीराम देवासी से नाम जोड़ने को लेकर उसकी मंगलवार को कहासुनी हो गई. विवाद बढ़ने पर मारपीट हो गई. इस दौरान जीवाराम के सिर पर आरोपी ठाकरीदास के हाथ में पहने चांदी का कड़े से गंभीर चोट लग गई. वह बेहोश होकर गिर पड़ा. आसपास मौजूद लोगों ने बीच-बचाव किया तो आरोपी मौके से भाग गया. परिजनों व ग्रामीणों की मदद से उसे पहले रेवदर अस्पताल लाया गया, जहां से हालत नाजुक होने पर उदयपुर रेफर किया गया. उदयपुर में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई.

घटना के बाद माफी मांगने लगा आरोपी: मृतक का शव बुधवार को रेवदर अस्पताल लाया गया, जहां समाज के लोग अस्पताल परिसर में एकत्रित हो गए. मृतक के भाई ने बताया कि घटना के बाद जब आरोपी को फोन किया तो उसने कहा- 'मैंने मारपीट की है, जो करना हो कर लेना. इलाज के पैसे चाहिए तो दे दूंगा.' इसके बाद वह अपने भाई ओबाराम के साथ उनके घर आकर घटना को लेकर माफी मांगने लगा और इलाज के पैसे देने व उस पर केस ना करने की बात भी कही, लेकिन बाद में वह वहां से फरार हो गया.

मृतक जीवाराम चौधरी (ETV Bharat Sirohi)

सात घंटे तक दिया धरना: इस बीच, घटना की सूचना मिलते ही सीओ मनोज गुप्ता सहित पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा और स्थिति को संभाला. पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से करवाया. इसके बाद परिजनों और समाज के लोगों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करते हुए शव उठाने से इनकार कर दिया. सीओ मनोज गुप्ता ने परिजनों से वार्ता कर समझाइश की. मौके पर सांसद पुत्र धर्मवीर पहुंचे और पुलिस अधिकारियों से वार्ता की. सीओ ने 5 दिन में आरोपी की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया, जिसके बाद परिजन माने और सुबह से करीब साढ़े 7 घंटे बाद शव लेकर रवाना हुए. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

