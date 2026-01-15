पति ही निकला महिला की हत्या का आरोपी, शक करता था, जानिए चौंकाने वाली साजिश
आरोपी ने ससुर के साथ मिलकर किसी अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी, लेकिन जांच में वह खुद ही मुल्जिम निकला.
Published : January 15, 2026 at 7:40 PM IST
धौलपुर: शहर के निहालगंज थाना क्षेत्र में गत 6 जनवरी को हुई विवाहिता की संदिग्ध मौत का मामला सुलझ गया है. पुलिस ने खुलासा किया है कि हत्या का आरोपी कोई और नहीं, बल्कि पीड़िता का पति ही है. पत्नी के चरित्र पर शक के कारण पति ने ही उसकी हत्या की और फिर खुद बचने के लिए अपने ससुर के साथ एक अन्य युवक के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज करा दी थी.
वृत्ताधिकारी कृष्ण कुमार जांगिड़ ने बताया कि 6 जनवरी को निहालगंज थाना क्षेत्र के राजाखेड़ा बाइपास पर लगभग 25 वर्षीय विवाहिता की लाश मिली थी. पुलिस ने मौके का मुआयना कर पोस्टमॉर्टम कराया और साक्ष्य जुटाए. घटना के बाद मृतका के पिता बहादुर सिंह और उनके दामाद गंगा सिंह (28) ने एक परिचित सहित तीन लोगों के खिलाफ मारपीट व हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था. विस्तृत जांच में पुलिस को संदेहास्पद बातें मिलीं.
पढ़ें: धौलपुर में गर्भवती विवाहिता की संदिग्ध मौत, परिजनों ने लगाया दहेज हत्या का आरोप
सीडीआर और लोकेशन ट्रैकिंग से पता चला कि आरोपी युवक घटनास्थल पर मौजूद नहीं था. गुप्त सूचनाओं और पड़ोसियों से पूछताछ के बाद चौंकाने वाला तथ्य सामने आया. पता चला कि पति गंगा सिंह ने लगातार तीन दिनों तक पत्नी की पिटाई की थी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई और अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई.
सीओ जांगिड़ ने बताया कि पुलिस ने गंगा सिंह को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी पति को पत्नी पर शक था, जिसके चलते आए दिन झगड़े होते थे. 6 जनवरी को उसने ज्यादा मारपीट की, जिसके बाद पत्नी की मौत हो गई. उन्होंने बताया कि पत्नी की मौत के बाद गंगा सिंह ने खुद को बचाने के लिए अपने ससुर को साथ लेकर थाने में जाकर दूसरों के खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज करा दी. हालांकि, पुलिस की बारीक जांच ने इस षड्यंत्र का पर्दाफाश कर दिया और अंत में आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया.