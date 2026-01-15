ETV Bharat / state

पति ही निकला महिला की हत्या का आरोपी, शक करता था, जानिए चौंकाने वाली साजिश

पुलिस की गिरफ्त में हत्या का आरोपी ( ETV Bharat Dholpur )

धौलपुर: शहर के निहालगंज थाना क्षेत्र में गत 6 जनवरी को हुई विवाहिता की संदिग्ध मौत का मामला सुलझ गया है. पुलिस ने खुलासा किया है कि हत्या का आरोपी कोई और नहीं, बल्कि पीड़िता का पति ही है. पत्नी के चरित्र पर शक के कारण पति ने ही उसकी हत्या की और फिर खुद बचने के लिए अपने ससुर के साथ एक अन्य युवक के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज करा दी थी. वृत्ताधिकारी कृष्ण कुमार जांगिड़ ने बताया कि 6 जनवरी को निहालगंज थाना क्षेत्र के राजाखेड़ा बाइपास पर लगभग 25 वर्षीय विवाहिता की लाश मिली थी. पुलिस ने मौके का मुआयना कर पोस्टमॉर्टम कराया और साक्ष्य जुटाए. घटना के बाद मृतका के पिता बहादुर सिंह और उनके दामाद गंगा सिंह (28) ने एक परिचित सहित तीन लोगों के खिलाफ मारपीट व हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था. विस्तृत जांच में पुलिस को संदेहास्पद बातें मिलीं. पढ़ें: धौलपुर में गर्भवती विवाहिता की संदिग्ध मौत, परिजनों ने लगाया दहेज हत्या का आरोप