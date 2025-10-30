ETV Bharat / state

एक पोस्ट, तीन भाषाएं, और 9 महीने का इंतजार, सोशल मीडिया ने कुंभ में बिछड़े शख्स को परिजनों से मिलाया

ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के रहने वाले दुर्गा चरण को आखिरकार उनका परिवार मिल ही गया. वे कुंभ मेले में परिवार से बिछड़ गए थे.

Durga Charan reunited with his family
9 महीने बाद मिला दुर्गा चरण (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 30, 2025 at 9:50 AM IST

3 Min Read
गिरिडीह: परिजनों के साथ महाकुंभ मेनले में ओडिशा के रहने वाले दुर्गा चरण बिछड़ गए थे. परिजनों से बिछड़ने के बाद वह गिरिडीह के सरिया प्रखंड आ गए और गिरिडीह जिले के कपिलो में आकर रहने लगे लेकिन ओड़िया भाषा बोलने वाले दुर्गा चरण को अपने परिजनों की बार बार याद सताती थी. दुर्गा चरण को न घर का पता याद था और न ही मोबाइल नंबर, ऐसे में स्थानीय लोगों ने दुर्गा चरण को उनके परिजनों से मिलाने की ठानी.

जिसके बाद मददगारों ने दुर्गा चरण की जानकारी सोशल मीडिया पर पोस्ट करना शुरू किया और आखिरकार दुर्गा चरण के लिए खुशी का वो पल आ ही गया. जब वे अपने परिजनों से मिले. करीब 9 महीने बाद एक दूसरे से मिलकर दुर्गा चरण की आंखों में आंसू आ गए. इस दौरान खुशी के आंसू खूब बहे फिर दुर्गा अपने परिजनों के गले से जा मिले.

कुंभ में बिछड़े ओडिशा के दुर्गा चरण परिवार से मिले (Etv Bharat)

शिक्षक के साथ सोशल मीडिया की रही अहम भूमिका

कुंभ मेले में बिछड़े दुर्गा चरण को उसके परिजनों से मिलवाने में सोशल मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण रही. हालांकि इसके लिए बगोदर के घंघरी निवासी शिक्षक अजय कुमार महतो का योगदान भी अहम रहा है. चूंकि उन्हीं के द्वारा सोशल मीडिया को लेकर तीन भाषाओं में अंग्रेजी, ओड़िया और हिंदी भाषा में पोस्ट की गई थी. चूंकि अपने परिजनों से बिछड़े व्यक्ति को ओड़िया बोलने आती थी, इससे यह पता तो चल गया था कि वह ओड़िशा का रहने वाला है.

सोशल मीडिया पर डाली कुंभ मेले में बिछड़े शख्स की जानकारी

दरअसल, कुंभ मेले में बिछड़े दुर्गा चरण अपने गांव और परिवार की जानकारी भी बता नहीं पा रहे थे. इस बीच शिक्षक अजय कुमार महतो को गांव के युवकों के द्वारा पूरे मामले की जानकारी दी गई. तब उन्होंने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया पर पोस्ट की. इसके बाद भटके शख्स के परिजनों ने उनसे संपर्क किया और उन्हें परिजनों को सौंप दिया गया.

दुर्गा चरण को यमुना ने दी थी शरण

दरअसल, ओड़िशा के सुंदरगढ़ जिले के तलंडीह गांव निवासी दुर्गा चरण अपने परिजनों के साथ पिछले साल कुंभ मेला गए थे लेकिन वह परिजनों से बिछड़ गए और भटककर सरिया थाना क्षेत्र के कपिलो गांव आ गए थे. यहां यमुना भुइंया ने उसे अपने घर में पनहा दी. दुर्गा चरण दिन में मजदूरी करते थे और रात में अपने आश्रय में रहकर गुजारा करते आ रहे थे.

गांव के शिक्षक ने निभाई अहम भूमिका

इस बीच गांव में रहने वाले कुछ युवकों ने मामले की जानकारी शिक्षक अजय कुमार महतो को दी. उन्होंने दुर्गा चरण का फोटो सोशल मीडिया पर पूरी जानकारी के साथ शेयर किया. पोस्ट के कुछ घंटे बाद ओडिशा से फोन आना शुरू हो गए और फिर बिछड़े व्यक्ति को लेने के लिए उसके परिजन गांव आ गए. दुर्गा चरण की पत्नी, बेटा और भाई कपिलो उन्हें लेने गांव पहुंचे और फिर उसे लेकर वापस लौट गए.

