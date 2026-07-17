कंझावला रोड एक्सीडेंट में शख्स की मौत, परिवार ने कहा हादसा नहीं ये सुनियोजित हत्या है
परिवार का आरोप है कि पहले भी मृतक पर इसी तरह वाहन से टक्कर मारने की कोशिश की जा चुकी थी.
Published : July 17, 2026 at 3:54 PM IST|
Updated : July 17, 2026 at 4:41 PM IST
नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली के कंझावला थाना क्षेत्र के चांदपुर गांव में एक संदिग्ध मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. माजरा रोड पर गुरुवार को दिनदहाड़े करीब शाम 5 बजे एक व्यक्ति की सड़क हादसे में मौत हो गई, हालांकि, मृतक के परिजनों का दावा है कि यह महज हादसा नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या है.
परिवार का कहना है कि मृतक को पहले भी इसी तरह वाहन से टक्कर मारने की कोशिश की जा चुकी थी और इस बार आरोपियों ने अपनी साजिश को अंजाम दे दिया. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.
तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से मौत
कंझावला थाना क्षेत्र के चांदपुर गांव स्थित माजरा रोड पर शाम करीब 5 बजे एक तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया.
परिवार ने हादसा मानने से इंकार किया
मृतक के परिजनों ने इस घटना को दुर्घटना मानने से इनकार करते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि मृतक के साथ पहले भी इसी तरह का एक्सीडेंट कराया गया था और लगातार उसे निशाना बनाया जा रहा था. परिवार का आरोप है कि इस बार आरोपियों ने सुनियोजित तरीके से वाहन चढ़ाकर उसकी हत्या की है.
परिवार ने जल्द गिरफ्तारी की मांग की
परिजनों ने पुलिस से निष्पक्ष जांच, आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है. वहीं पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और प्रत्यक्षदर्शियों से भी पूछताछ की जा रही है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि मामला सड़क हादसे का है या फिर किसी साजिश के तहत की गई हत्या का.
रोहिणी जिले के डीसीपी शशांक जायसवाल ने बताया कि इस एक्सीडेंट मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश जारी है सभी प्रमुख एंगल से जांच की जा रही है. फिलहाल इस मामले की सच्चाई पुलिस जांच के बाद ही सामने आएगी. लेकिन परिजनों के गंभीर आरोपों ने इस घटना को सामान्य सड़क हादसे से कहीं अधिक संवेदनशील बना दिया है. अब सभी की निगाहें पुलिस जांच पर टिकी हैं कि आखिर यह एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना थी या फिर सुनियोजित हत्या.
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