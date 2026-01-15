राजसमंद में बेकाबू मिनी ट्रक ने मजदूर को कुचला, हुई मौत
बस के इंतजार में खड़े करीब 6 लोगों ने भागकर जान बचाई.
Published : January 15, 2026 at 11:44 AM IST
राजसमंदः शहर में हाइवे पर सेवाली कट के पास गुरुवार सुबह बेकाबू मिनी ट्रक के कुचलने से सीकर के एक मजदूर की मौत हो गई. बस के इंतजार में खड़े करीब 6 लोगों ने भागकर जान बचाई. हादसे के बाद कुछ देर हाइवे बाधित रहा. पुलिस ने मौके से दुर्घटनाग्रस्त मिनी ट्रक को हटाकर यातायात व्यवस्था बहाल करवाई.
राजनगर थाना प्रभारी संजय सिंह ने बताया कि हाइवे 58 पर उदयपुर से अजमेर की तरफ जा रहा मिनी ट्रक सेवाली कट के पास बेकाबू होकर सर्विसलेन के डिवाइडर पर चढ़कर पलट गया. सर्विसलेन की डिवाइडर पर बस के इंतजार में खड़ा सीकर जिले के तीरो की बड़ी, नेछवा निवासी हनुमान सिंह पुत्र समन्दर सिंह कुचला गया. उसका पैर डिवाइडर की जाली में फंसने से टूट गया.
शव मोर्चरी में रखवायाः सूचना पर पहुंचे एएसआई मदनलाल ने बताया कि घटना में हनुमान सिंह की मौके पर मौत हो गई. उसके शव को आरके जिला चिकित्सालय के मोर्चरी में रखवाया गया है. साथ ही बैग में मिले आधार कार्ड से शव की पहचान करते हुए परिजनों को सूचित किया गया है. शाम तक परिजनों के आने पर शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा.
पुलिस ने हाइवे पर बिखरे पार्सल की गठरियों को हटाया. साथ ही यातायात व्यवस्था को बहाल करवाया. एएसआई ने बताया कि पार्सल से भरा मिनी ट्रक अजमेर जा रहा था. हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया. उन्होंने बताया कि बेकाबू ट्रक को देखकर बस का इंतजार कर रहे ज्यादातर लोग भाग गए, लेकिन हनुमान सिंह नहीं भाग सका, इससे उसकी मौत हो गई.