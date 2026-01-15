ETV Bharat / state

राजसमंद में बेकाबू मिनी ट्रक ने मजदूर को कुचला, हुई मौत

हादसे के बाद बिखरा पार्सल. ( ETV Bharat rajsamand )

राजसमंदः शहर में हाइवे पर सेवाली कट के पास गुरुवार सुबह बेकाबू मिनी ट्रक के कुचलने से सीकर के एक मजदूर की मौत हो गई. बस के इंतजार में खड़े करीब 6 लोगों ने भागकर जान बचाई. हादसे के बाद कुछ देर हाइवे बाधित रहा. पुलिस ने मौके से दुर्घटनाग्रस्त मिनी ट्रक को हटाकर यातायात व्यवस्था बहाल करवाई. राजनगर थाना प्रभारी संजय सिंह ने बताया कि हाइवे 58 पर उदयपुर से अजमेर की तरफ जा रहा मिनी ट्रक सेवाली कट के पास बेकाबू होकर सर्विसलेन के डिवाइडर पर चढ़कर पलट गया. सर्विसलेन की डिवाइडर पर बस के इंतजार में खड़ा सीकर जिले के तीरो की बड़ी, नेछवा निवासी हनुमान सिंह पुत्र समन्दर सिंह कुचला गया. उसका पैर डिवाइडर की जाली में फंसने से टूट गया. पढ़ेंः बड़ा हादसा : सीकर में ट्रक-कार की भिड़ंत, 6 महिलाओं की मौत और 3 लोग गंभीर घायल