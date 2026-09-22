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कर्ज की बोझ तले दबे शख्स ने उठाया खौफनाक कदम, मौके से दो सुसाइड नोट बरामद

एएसपी अभिमन्यु ने बताया, "मंगलवार सुबह पुलिस को सूचना मिली की पड्डल थाना क्षेत्र के मंडी बाजार में एक व्यक्ति की संदिग्ध हालत में शव मिला है. सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. मौके पर सीएम ने साक्ष्य जुटाए. इस दौरान मृतक के पास से दो सुसाइड नोट मिला".

मंडी: कर्ज का लगातार बढ़ता बोझ और हादसे में सुनने की क्षमता खो जाने की बेबसी इन दोहरी मुश्किलों ने मंडी के एक दुकानदार को जीवन लीला समाप्त करने पर मजबूर कर दिया. मृतक पर करीब 25 लाख रुपए दुकान का भारी कर्ज था, इसके अलावा 3 लाख रूपये बैंक लोन और बाकी लोगों से लिया गया उधार शामिल था. दुकानदारी में मंदी और कर्ज न चुका पाने की लाचारी ने उस पर इतना मानसिक दबाव बनाया कि उसने आत्महत्या कर ली.

एएसपी ने बताया कि घटनास्थल से दो सुसाइड नोट बरामद हुए, जिनमें से नोट मृतक ने पत्नी के नाम लिखकर माफी मांगी थी और दूसरे सुसाइड नोट में में कर्ज के बारे में लिखा था. पुलिस ने मृतक के दो बेटों को बुलाकर शव की शिनाख्त करवाई और जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर शव परिजनों को सौंप दिया. मामला दर्ज कर पत्रों व अन्य सबूतों की जांच की जा रही है.

हादसे में खो दी थी सुनने की क्षमता

जानकारी के अनुसार, आर्थिक तंगी के साथ-साथ मृतक शारीरिक और मानसिक आघात से भी गुजर रहा था. कुछ समय पूर्व हुए एक हादसे में उसने अपनी सुनने की क्षमता हमेशा के लिए गंवा दी थी. शारीरिक दिव्यांगता और व्यापार में घाटे के कारण वह डिप्रेशन में चल रहा था. फिलहाल पुलिस ने आत्महत्या का मामला दर्ज कर बरामद सुसाइड नोट और अन्य साक्ष्यों की जांच शुरू कर दी है. घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है.

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