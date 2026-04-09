ETV Bharat / state

बेटी की मौत का न्याय न मिला तो एसपी कार्यालय के बाहर पिता ने किया आत्महत्या का प्रयास, पुलिस ने बचाया

पुलिस ने बताया कि पुत्री के आत्महत्या करने के बाद से व्यक्ति तनाव में था. इसके चलते उसने ऐसा कृत्य किया.

Attempts Self Immolation
पुलिस अधीक्षक कार्यालय अजमेर (ETV Bharat Ajmer)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 9, 2026 at 8:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अजमेर: नाबालिग बेटी की मौत का न्याय मांगने के लिए कई माह से पुलिस अधिकारियों के चक्कर लगा रहे पिता का गुरुवार को धैर्य जवाब दे गया. पीड़ित पिता ने एसपी कार्यालय के बाहर आत्महत्या का प्रयास किया. वहां मौजूद पुलिस कर्मियों ने उसे बचा लिया. इस घटना के बाद वहां हड़कंप मच गया

सिविल लाइन थाना प्रभारी शंभू सिंह ने बताया कि थाने पर सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति ने एसपी कार्यालय के बाहर आत्महत्या का प्रयास किया है. वहां मौजूद स्टाफ ने उसे पकड़ लिया. थाने की टीम मौके पर पहुंची और उसे इलाज के लिए जेएलएन अस्पताल ले गई, जहां उसका इलाज किया जा रहा है. पीड़ित ने पुलिस को प्रारंभिक पूछताछ में बताया कि नवंबर 2025 में उसकी बेटी ने आत्महत्या कर ली थी, जिसके कारण वह तनाव में था.

पढ़ें: अनीता चौधरी हत्याकांड : बेटा बोला- पुलिस ने जबरदस्ती दाह संस्कार किया तो आत्मदाह कर लूंगा

पीड़ित ने अपनी व्यथा सुनाते हुए कहा कि एक युवक ने उसकी बेटी के अश्लील वीडियो और फोटो वायरल कर दिए थे. इस कारण उसकी नाबालिग बेटी ने नवंबर 2025 में आत्महत्या कर ली थी. पीड़ित का यह भी आरोप है कि पुलिस आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है. वह पुलिस अधिकारियों के ढुलमुल रवैये से भी परेशान था. उसका आरोप था कि तनिष्क मेघवंशी नामक युवक ने उसकी बेटी के साथ संबंध बनाए और उसका अश्लील वीडियो बनाकर वायरल कर दिया. उसका यह भी आरोप है कि आरोपी उसकी बेटी के साथ मारपीट भी करता था. बेटी की मौत के बाद उसने आरोपी के खिलाफ अलवर गेट थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था, लेकिन पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की. बेटी की मौत के बाद से ही वह न्याय मांगने के लिए थाने और पुलिस अधिकारियों के चक्कर लगा रहा था. उसने कहा कि बेटी को न्याय नहीं मिला, तो वह भी अपनी बेटी के पास चला जाएगा.

TAGGED:

SPS OFFICE IN AJMER
DAUGHTER COMMITTED SUICIDE
POLICE INACTION AGAINST ACCUSED
ATTEMPTS SELF IMMOLATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.