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बीकानेर: SP ऑफिस के बाहर बैठे व्यक्ति ने किया आत्महत्या का प्रयास, कारणों की जांच में जुटी पुलिस

बीकानेर: जिला कलेक्टर और एसपी कार्यालय के आगे शुक्रवार को एक व्यक्ति ने आत्महत्या का प्रयास किया. एसपी ऑफिस पोर्च के बाहर अचानक काफी देर से बैठे व्यक्ति ने आत्महत्या के प्रयास के बाद वहां हड़कंप मच गया. आसपास खड़े पुलिसकर्मी भी इधर-उधर भागते नजर आए और व्यक्ति को बचाने का प्रयास किया. अचानक व्यक्ति द्वारा आत्महत्या के प्रयास से एक बार वहां खड़े पुलिसकर्मी और अन्य लोग भी नहीं समझ पाए.

बाद में मौके पर खड़े पुलिसकर्मियों ने स्थिति को संभालते हुए व्यक्ति को बचाने का प्रयास किया. कपड़ों और दूसरी चीजों से आग को बुझाया और तत्काल पुलिस की गाड़ी में अस्पताल रवाना किया. पुलिस के अनुसार युवक खाजूवाला निवासी रामलाल है. उधर घटना को लेकर ASP सिटी चक्रवर्ती सिंह राठौड़ ने बताया कि इस व्यक्ति से जुड़ा एक परिवाद पुलिस में चल रहा है, जिसकी जांच CO सिटी कर रहे हैं.