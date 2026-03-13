बीकानेर: SP ऑफिस के बाहर बैठे व्यक्ति ने किया आत्महत्या का प्रयास, कारणों की जांच में जुटी पुलिस
बीकानेर में एक व्यक्ति ने एसपी ऑफिस के बाहर आत्महत्या का प्रयास किया. पीड़ित का इलाज जारी है.
Published : March 13, 2026 at 7:29 PM IST
बीकानेर: जिला कलेक्टर और एसपी कार्यालय के आगे शुक्रवार को एक व्यक्ति ने आत्महत्या का प्रयास किया. एसपी ऑफिस पोर्च के बाहर अचानक काफी देर से बैठे व्यक्ति ने आत्महत्या के प्रयास के बाद वहां हड़कंप मच गया. आसपास खड़े पुलिसकर्मी भी इधर-उधर भागते नजर आए और व्यक्ति को बचाने का प्रयास किया. अचानक व्यक्ति द्वारा आत्महत्या के प्रयास से एक बार वहां खड़े पुलिसकर्मी और अन्य लोग भी नहीं समझ पाए.
बाद में मौके पर खड़े पुलिसकर्मियों ने स्थिति को संभालते हुए व्यक्ति को बचाने का प्रयास किया. कपड़ों और दूसरी चीजों से आग को बुझाया और तत्काल पुलिस की गाड़ी में अस्पताल रवाना किया. पुलिस के अनुसार युवक खाजूवाला निवासी रामलाल है. उधर घटना को लेकर ASP सिटी चक्रवर्ती सिंह राठौड़ ने बताया कि इस व्यक्ति से जुड़ा एक परिवाद पुलिस में चल रहा है, जिसकी जांच CO सिटी कर रहे हैं.
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अस्पताल में इलाज जारी: ASP ने बताया कि काफी देर से पीड़ित व्यक्ति बाहर बैठा था. अचानक उसने यह कदम क्यों उठाया इसको लेकर अभी तक कोई बात सामने नहीं आई है, फिलहाल अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है. जिला मुख्यालय कार्यालय के सामने आत्महत्या की घटना के बाद पूरे शहर में इस घटना को लेकर चर्चा है. वहीं, कलेक्ट्रेट में भी कार्यरत कार्मिकों और पुलिसकर्मियों ने भी घटना को लेकर चर्चा होती देखी गई.