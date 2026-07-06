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उत्तराखंड में खुलेआम बिक रही थी सेना की कॉम्बैट वर्दी, दिल्ली से जुड़े तार, मिलिट्री इंटेलिजेंस और पुलिस ने दबोचा

पिथौरागढ़: उत्तराखंड की सीमांत जिले पिथौरागढ़ से बड़ी खबर सामने आई हैं. मिलिट्री इंटेलिजेंस और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने भारतीय सेना की प्रतिबंधित कॉम्बैट यूनिफॉर्म के अवैध कारोबार का पर्दाफाश किया है. बताया जा रहा है कि पुलिस ने कासनी क्षेत्र से एक आर्मी स्टोर पर छापेमारी थी, जहां से बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित कॉम्बैट यूनिफॉर्म का कपड़ा और वर्दियां बरामद हुई. पुलिस ने इस मामले में आरोपी दुकान संचालक को गिरफ्तार कर लिया गया है.

पुलिस के मिली जानकारी के अनुसार बीती चार जुलाई को मिलिट्री इंटेलिजेंस को सूचना मिली थी कि पिथौरागढ़ के कासनी क्षेत्र में सोर वैली आर्मी स्टोर एंड स्पोर्ट्स नाम की दुकान में भारतीय सेना की नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म से मिलता-जुलता कपड़ा अवैध रूप से रखा गया है. साथ ही पता चला कि उस कपड़े को बाहर भेजने की भी तैयारी चल रही हैं.

सूचना के आधार पर एसआई कमलेश चंद्र जोशी के नेतृत्व में पुलिस और मिलिट्री इंटेलिजेंस की संयुक्त टीम ने दुकान पर छापा मारा. कार्रवाई के दौरान दुकान में मौजूद संचालक कासनी निवासी हिमांशु गिरी (32) को पकड़ा गया. जांच में दुकान से कुल 20.80 मीटर प्रतिबंधित इंडियन आर्मी कॉम्बैट यूनिफॉर्म कंपड़ा बरामद हुआ. इसके अतिरिक्त 10 जोड़ी तैयार प्रतिबंधित आर्मी यूनिफार्म भी मिलीं, जिनमें पांच यूनिफार्म 36 नंबर और पांच 34 नंबर आकार की थीं.

पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह दिल्ली के सदर बाजार क्षेत्र से कपड़ा और यूनिफार्म मंगवाकर बेचता था. सेना की नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म की बाजार में काफी मांग है और कैंटीन में उपलब्धता सीमित होने के कारण वह अधिक मुनाफे के लिए इसे ग्राहकों को बेचता था. पुलिस का कहना है कि आरोपी प्रतिबंधित पैटर्न वाले कपड़े को असली वर्दी के रूप में बेच रहा था.