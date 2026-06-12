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प्रतापगढ़ में मां-बेटी हत्याकांड का खुलासा, ट्रैक्टर की किस्त चुकाने को देवर-देवरानी ने मारा

प्रतापगढ़: जिले की देवगढ़ थाना पुलिस ने सीतामाता अभयारण्य के भोपाखेड़ा पाल गांव में मां-बेटी हत्या और लूट की सनसनीखेज वारदात का खुलासा किया. पुलिस ने मृतका के देवर बाबूलाल मीणा और उसकी पत्नी गेंदा बाई को गिरफ्तार किया. दोनों आरोपियों ने ट्रैक्टर की फाइनेंस किस्त जमा करने और आर्थिक तंगी से उबरने के लिए वारदात की.

पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य ने शुक्रवार को मीडिया को बताया कि मामले की गहन जांच करते हुए दोहरे हत्याकांड का पर्दाफाश किया गया. देवगढ़ थाना क्षेत्र के भोपाखेड़ा पाल निवासी आरोपी बाबूलाल मीणा (25) पुत्र राजिया मीणा एवं उसकी पत्नी गेंदा बाई (22) को गिरफ्तार किया है. पुलिस जांच में पाया ​कि बाबूलाल और गेंदा बाई मृतका मानकी के देवर और देवरानी लगते हैं. घटना 28 मई की रात की है, जब मानकी मीणा और उसकी पुत्री कला उर्फ कमला घर के आंगन में एक खाट पर सो रही थीं. अगली सुबह परिजन लाली घर पहुंची तो मां और बहन को लहूलुहान हालत में पाया. कला की मौत हो चुकी थी, जबकि मानकी गंभीर रूप से घायल थी, जिसे अस्पताल ले जाया गया. वहां से उदयपुर रेफर किया, जहां इलाज के दौरान मानकी की भी मृत्यु हो गई. घर का मुख्य दरवाजा और पेटी के ताले टूटे मिले तथा सामान बिखरा पड़ा था. इससे लूटपाट की आशंका भी सामने आई.

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गुजरात तक तलाशी: पुलिस ने एफएसएल, एमओबी, डॉग स्क्वॉड और साइबर टीम की मदद से जांच शुरू की. सीतामाता अभयारण्य के दुर्गम और डार्क जोन क्षेत्र में हुई वारदात के कारण पुलिस ने अलग-अलग टीमें बनाकर राजस्थान और गुजरात के विभिन्न क्षेत्रों में संदिग्धों की तलाश की. तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर तंत्र की सहायता से पुलिस को महत्वपूर्ण सुराग मिले. 11 जून को पुलिस को सूचना मिली कि एक संदिग्ध व्यक्ति सीतामाता के जंगल क्षेत्र में छिपा है. पुलिस ने घेराबंदी कर बाबूलाल मीणा को हिरासत में लिया. तकनीकी एवं मनोवैज्ञानिक पूछताछ में उसने अपनी पत्नी गेंदा बाई के साथ मिलकर हत्या और लूट की वारदात कबूली. इसके बाद पुलिस ने गेंदा बाई को भी पकड़ लिया.