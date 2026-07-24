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भीलवाड़ा में आकाशीय बिजली गिरने से दादा-पोती की दर्दनाक मौत

भीलवाड़ा : जिले के रायपुर थाना क्षेत्र के कलालखेड़ी गांव में गुरुवार शाम बिजली गिरने से दर्दनाक हादसा हो गया. खेत में बकरियां चरा रहे 65 वर्षीय धर्मा नाथ और उनकी 11 वर्षीय पोती गायत्री नाथ की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, बिजली की चपेट में आने से 7 बकरियां भी मर गईं, जिनका पोस्टमार्टम शुक्रवार को किया जाएगा.

गंगापुर वृत्ताधिकारी पुलिस उपाधीक्षक सुदर्शन पालीवाल ने बताया कि रायपुर थाना क्षेत्र के कलालखेड़ी निवासी धर्मा नाथ अपनी पोती गायत्री के साथ खेत में बकरियां चरा रहे थे. इसी दौरान अचानक तेज गर्जना के साथ बिजली गिरी, जो सीधे दोनों पर जा लगी, जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई. पास में चर रही 7 बकरियां भी इसकी चपेट में आकर मर गईं. मृतक के परिजनों ने बताया कि उनके पास लगभग 50 भेड़-बकरियां थीं, जिनसे ही परिवार का भरण-पोषण होता था. इस हादसे ने परिवार पर दुखों का पहाड़ तोड़ दिया है और उन्हें भारी आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ा है.