ETV Bharat / state

रुद्रपुर में मंदिर के पास नमाज पढ़ने को लेकर विवाद, प्रबंधक पर शख्स को पीटने का आरोप, मुकदमा दर्ज

ऊधम सिंह नगर: रुद्रपुर में मंदिर परिसर के सामने की जमीन पर नमाज पढ़ने को लेकर विवाद हो गया. प्राचीन अटारिया मंदिर परिसर के बाहर नमाज अदा कर रहे एक शख्स के साथ कथित रूप से मारपीट का आरोप है. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला तूल पकड़ता जा रहा है. युवक के पक्ष ने पुलिस में तहरीर देकर सख्त कार्रवाई की मांग की है. वहीं मंदिर प्रबंधक ने युवक पर गाली-गलौज करने और मना करने के बाद भी मंदिर परिसर के बाहर नमाज पढ़ने का आरोप लगाया है.

रुद्रपुर में नमाज पढ़ने को लेकर विवाद: जानकारी के अनुसार, रेशमबाड़ी निवासी शाहिद पुत्र मोहम्मद जान मंदिर के पास में बन रहे एक मकान में राजमिस्त्री का कार्य कर रहा है. रमजान के चलते काम के दौरान शाहिद मंदिर परिसर के बाहर एक स्थान पर नमाज पढ़ रहा था.

राज मिस्त्री शाहिद ने क्या कहा: इस दौरान मंदिर के प्रबंधक अरविंद शर्मा ने कथित रूप से उन्हें वहां नमाज पढ़ने से मना किया. आरोप है कि कहासुनी के बाद मारपीट और गाली गलौज हो गई. इस घटना का वीडियो मौके पर मौजूद किसी व्यक्ति ने बना लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. वीडियो सामने आने के बाद क्षेत्र में चर्चा का माहौल बन गया.

राज मिस्त्री ने पुलिस को सौंपी तहरीर: घटना के बाद शाहिद अपने समुदाय के लोगों को साथ लेकर सिडकुल चौकी पहुंचा और पुलिस को तहरीर सौंपकर आरोपित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. पुलिस ने शाहिद का जिला अस्पताल में मेडिकल परीक्षण कराया है.

मंदिर प्रबंधक ने क्या कहा: उधर मंदिर के प्रबंधक ने कहा कि शाहिद कई दिन से मंदिर के बाहर नमाज पढ़ रहा था. उसे लगातार मना किया जा रहा था, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हो रहा था. मंगलवार को भी जब नमाज पढ़ने वहां आया तो उससे फिर मना किया गया तो उसने गाली-गलौज शुरू कर दी.

पुलिस ने क्या कहा: पंतनगर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक नंदन सिंह रावत ने बताया कि-