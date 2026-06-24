प्रणव सिंह चैंपियन पर गंभीर आरोप, ड्राइवर को जान मारने की दी धमकी, जातिसूचक शब्द भी बोले
इस घटना से जुड़ा हुआ एक वीडियो भी सामने आया है, जिस पर कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने अपना पक्ष भी रखा है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : June 24, 2026 at 8:17 PM IST
लक्सर: हरिद्वार जिले की खानपुर विधानसभा सीट से पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन एक बार फिर चर्चाओं में है. एक व्यक्ति ने प्रणव सिंह चैंपियन पर गाली गलौज और धमकाने का आरोप लगाया है. इस मामले में पीड़ित की तरफ पुलिस को तहरीर भी दी गई है. फिलहाल इस मामले में पुलिस ने कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया है.
जानकारी के अनुसार लक्सर कोतवाली क्षेत्र के संजीव कुमार और प्रणव सिंह चैंपियन के बीच गाड़ी ओवरटेक करने को लेकर विवाद हो गया था. इसके बाद कथित रूप से चैंपियन की ओर से संजीव को फोन पर भद्दी गालियां दी गई और जान से मारने की धमकी भी दी गई. इस घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है.
आरोप है कि घटना को लेकर बात करने पर पूर्व विधायक चैंपियन ने कार चालक को जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए जान से मारने और परिवार की महिलाओं के साथ दुष्कर्म कराने की धमकी दी. इस मामले में भीम आर्मी भी मैदान में उतर गई. उन्होंने कोतवाली पहुंचकर चैंपियन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और तत्काल गिरफ्तार किए जाने की मांग की.
वहीं, मामले में चैंपियन के गनर ने भी कार सवार लोगों पर गाली देने और वाहन में टक्कर मारने का आरोप लगाते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की है. शांतरशाह गांव निवासी जोगेंद्र ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 22 जून की शाम करीब 7 बजे वह अपने बहनोई संजीव कुमार के साथ कार से खेड़ी लौट रहे थे. गांव के निकट एक कार ने उनकी कार को ओवरटेक किया. इस दौरान कार सवार व्यक्ति ने उनकी कार को हाथ मारा. उन्होंने तब इस पर ध्यान नहीं दिया और गांव में चले गए, लेकिन अगले दिन पुलिस ने संजीव को उनके खिलाफ शिकायत होने की बात कहते हुए कोतवाली बुलाया. तब उन्हें पता चला कि वो कार प्रणव सिंह की है.
इसी बीच उनके साथी वीर सिंह ने मामले को सुलझाने के लिए प्रणव सिंह को फोन किया, लेकिन प्रणव सिंह ने संजीव को लगातार गालियां दी और जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए जान से मारने की धमकी दी. साथ ही उनके घर दस लोगों को भेजकर परिवार की महिलाओं से सामूहिक दुष्कर्म कराने की भी धमकी दी गई. बातचीत की वीडियो भी उन्होंने बनाई है.
मामले में पूर्व विधायक प्रणव सिंह के गनर संजय चैहान की ओर से खेड़ी कलां गांव निवासी संजीव कुमार और चार अज्ञात लोगों पर खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाते हुए पूर्व विधायक को वाहन को टक्कर मारने और गाली गलौज करने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी गई है.
वहीं वायरल वीडियो पर प्रणव सिंह चैंपियन का भी बयान आया है. उन्होंने वायरल वीडियो को फेक बताते हुए उसे एआई जनरेटेड वीडियो बनाया है. प्रणव सिंह चैंपियन ने बताया कि जब वो लक्सर से गुजर रहे थे, तो उनकी सुरक्षा को भेदने की कोशिश की गई. इसके साथ ही उनकी गाड़ी में ट्क्कर मारी गई. उनकी तरफ से मामले की शिकायत पुलिस को गई है. प्रणव सिंह चैंपियन का कहना है कि जब पुलिस ने इस मामले में दूसरे पक्ष तो बुलाया तो उन्होंने उनके खिलाफ एआई जनरेटेड वीडियो बना दिया, जिसमें उल्टा सीधा कहा गया है.
हम कभी भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते है. सबका सम्मान करते आए है. हम साफ-साफ कहना चाहते है कि ये वीडियो झूठा है, ये वीडियो उनके विरोधियों के साथ मिलकर बनाया गया है. चुनाव आने वाले है, इसीलिए ये फर्जी कार्रवाई की जा रही है.
-प्रणव सिंह चैंपियन, पूर्व विधायक-
एक दो दिन पहले का घटनाक्रम है. एक वीडियो के साथ कुछ लोग थाने पहुंचे हैं. थाना अध्यक्ष को बता दिया है कि वो उसमें उचित कार्रवाई करेंगे. सारे चीजें कन्फर्म होने के बाद उसमें आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
-शेखर चंद सयाल, एसपी-
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