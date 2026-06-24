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प्रणव सिंह चैंपियन पर गंभीर आरोप, ड्राइवर को जान मारने की दी धमकी, जातिसूचक शब्द भी बोले

लक्सर: हरिद्वार जिले की खानपुर विधानसभा सीट से पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन एक बार फिर चर्चाओं में है. एक व्यक्ति ने प्रणव सिंह चैंपियन पर गाली गलौज और धमकाने का आरोप लगाया है. इस मामले में पीड़ित की तरफ पुलिस को तहरीर भी दी गई है. फिलहाल इस मामले में पुलिस ने कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया है.

जानकारी के अनुसार लक्सर कोतवाली क्षेत्र के संजीव कुमार और प्रणव सिंह चैंपियन के बीच गाड़ी ओवरटेक करने को लेकर विवाद हो गया था. इसके बाद कथित रूप से चैंपियन की ओर से संजीव को फोन पर भद्दी गालियां दी गई और जान से मारने की धमकी भी दी गई. इस घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है.

आरोप है कि घटना को लेकर बात करने पर पूर्व विधायक चैंपियन ने कार चालक को जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए जान से मारने और परिवार की महिलाओं के साथ दुष्कर्म कराने की धमकी दी. इस मामले में भीम आर्मी भी मैदान में उतर गई. उन्होंने कोतवाली पहुंचकर चैंपियन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और तत्काल गिरफ्तार किए जाने की मांग की.

वहीं, मामले में चैंपियन के गनर ने भी कार सवार लोगों पर गाली देने और वाहन में टक्कर मारने का आरोप लगाते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की है. शांतरशाह गांव निवासी जोगेंद्र ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 22 जून की शाम करीब 7 बजे वह अपने बहनोई संजीव कुमार के साथ कार से खेड़ी लौट रहे थे. गांव के निकट एक कार ने उनकी कार को ओवरटेक किया. इस दौरान कार सवार व्यक्ति ने उनकी कार को हाथ मारा. उन्होंने तब इस पर ध्यान नहीं दिया और गांव में चले गए, लेकिन अगले दिन पुलिस ने संजीव को उनके खिलाफ शिकायत होने की बात कहते हुए कोतवाली बुलाया. तब उन्हें पता चला कि वो कार प्रणव सिंह की है.