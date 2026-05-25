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सीकर में सहपाठी ने मिलने के बहाने बुलाकर किया दुष्कर्म, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल

सीकर: जिले में युवक के सहपाठी युवती को ब्लैकमेल एवं दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है. पीड़िता ने आरोपी पर अश्लील फोटो-वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देने और लगातार प्रताड़ित करने का आरोप लगाया. मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

कोतवाली थाना प्रभारी सुनील कुमार जांगिड़ ने बताया कि पीड़िता ने शिकायत दी कि वह 19 वर्ष की थी, तब आरोपी युवक उसके साथ पढ़ता था. शुरू में दोनों के बीच सामान्य बात होती थी, लेकिन बाद में आरोपी ने मोबाइल और सोशल मीडिया के जरिए लगातार संपर्क बढ़ाया. कुछ समय बाद युवक ने मिलने के बहाने युवती को बुलाया. आरोपी ने युवती के साथ दुष्कर्म किया. विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी. पीड़िता का कहना था कि आरोपी ने इस दौरान उसके अश्लील फोटो और वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिए. शिकायत में बताया कि आरोपी फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी देकर युवती को लगातार ब्लैकमेल करता रहा और कई बार दुष्कर्म किया.

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