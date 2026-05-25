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सीकर में सहपाठी ने मिलने के बहाने बुलाकर किया दुष्कर्म, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल

आरोपी फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी देकर युवती को लगातार ब्लैकमेल करता रहा और कई बार दुष्कर्म किया.

Kotwali Police Station, Sikar
कोतवाली थाना, सीकर (ETV Bharat Sikar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 25, 2026 at 2:52 PM IST

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सीकर: जिले में युवक के सहपाठी युवती को ब्लैकमेल एवं दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है. पीड़िता ने आरोपी पर अश्लील फोटो-वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देने और लगातार प्रताड़ित करने का आरोप लगाया. मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

कोतवाली थाना प्रभारी सुनील कुमार जांगिड़ ने बताया कि पीड़िता ने शिकायत दी कि वह 19 वर्ष की थी, तब आरोपी युवक उसके साथ पढ़ता था. शुरू में दोनों के बीच सामान्य बात होती थी, लेकिन बाद में आरोपी ने मोबाइल और सोशल मीडिया के जरिए लगातार संपर्क बढ़ाया. कुछ समय बाद युवक ने मिलने के बहाने युवती को बुलाया. आरोपी ने युवती के साथ दुष्कर्म किया. विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी. पीड़िता का कहना था कि आरोपी ने इस दौरान उसके अश्लील फोटो और वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिए. शिकायत में बताया कि आरोपी फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी देकर युवती को लगातार ब्लैकमेल करता रहा और कई बार दुष्कर्म किया.

पढ़ें: नाबालिग से शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म, पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा, लगाया जुर्माना

लगातार प्रताड़ना से परेशान: लगातार प्रताड़ना से परेशान होकर युवती ने पूरी घटना परिजनों को बताई. परिवार के साथ कोतवाली थाने पहुंचकर आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया. कोतवाली थाना प्रभारी सुनील कुमार जांगिड़ ने बताया कि पीड़िता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी.

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MALE CLASSMATE SEXUALLY ASSAULTED
BLACKMAILING BY OBSCENE VIDEOS
YOUNG MAN REPEATEDLY MOLESTATION
सीकर में युवती से दुष्कर्म
MOLESTATION OF CLASSMATE IN SIKAR

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