साफा और पगड़ी पहनकर शादी में क्यों आए 5 पुलिसकर्मी, पूरी कहानी जानकर चौंक जाएंगे आप

डूंगरपुर: पुलिस ने देशभर में 160 करोड़ रुपए की ऑनलाइन ठगी करने वाले एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है. लोगों को झांसे में लेकर 450 फर्जी बैंक खाते खुलवाने वाले शातिर आरोपी कौशल कुम्हार को गुजरात के दाहोद में एक मैरिज गार्डन से गिरफ्तार किया गया. उसे पकड़ने के लिए 5 पुलिसकर्मियों ने शेरवानी पहनकर सिर पर साफा और पगड़ी बांधी और एक शादी समारोह में बाराती बनकर पहुंचे. दूसरे आरोपी इलेश पटेल उर्फ निलेश कलाल को सागवाड़ा से पकड़ा गया. दोनों ने ये फर्जी खाते दुबई व जॉर्जिया में बैठे चार शातिर ठगों को उपलब्ध करवाए थे. ठगों ने देशभर में 160 करोड़ रुपए की ठगी की है. ये चारों ठग विदेश में हैं, जिन्हें पकड़ने के लिए पुलिस मुख्यालय से संपर्क कर प्रयास किए जा रहे हैं.

एसपी मनीष कुमार ने बताया कि साइबर ठगी की जांच के दौरान आरोपी कौशल कुम्हार के गुजरात के दाहोद लिमडी में एक शादी समारोह में जाने की सूचना मिली. इस पर साइबर सेल की एक विशेष टीम को वहां भेजा गया. पांचों पुलिसकर्मी बाराती के भेष में शादी में घुसे और कौशल कुम्हार को पकड़ लिया. पुलिस को देखते ही कौशल और बारातियों के होश उड़ गए. पूछताछ में कौशल ने अपने साथी इलेश पटेल उर्फ निलेश कलाल का नाम बताया, जिसे तत्काल सागवाड़ा से गिरफ्तार कर लिया गया.

दुबई में बैठे साथियों को दिए थे खाते: दोनों आरोपियों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने मिलकर देशभर में लोगों को झांसे में लेकर 450 से अधिक फर्जी बैंक खाते खुलवाए. ये खाते उन्होंने दुबई में बैठे अपने साथियों घनश्याम, वरुण और उपेंद्र को दिए, जिन्होंने इनके जरिए बड़े पैमाने पर ठगी की. एक अन्य साथी जॉर्जिया में बैठा है. आरोपी कौशल एक प्राइवेट बैंक में कर्मचारी था, जो खाते खुलवाने का काम करता था. इलेश पटेल भी यही कार्य करता था. दोनों गरीबों, मजदूरों और कॉलेज के छात्र-छात्राओं को सरकारी योजनाओं का लाभ, पैन कार्ड बनवाने या छात्रवृत्ति का झांसा देकर उनके दस्तावेज ले लेते थे और उनके नाम पर विभिन्न बैंकों में फर्जी खाते खुलवा लेते थे. बैंक कर्मचारी होने के नाते वे खातों की चेक बुक और एटीएम कार्ड भी अपने पास रख लेते थे.

तीन दुबई व एक जॉर्जिया में बैठकर करते थे ठगी: इलेश और कौशल द्वारा खुलवाए गए खाते उनके साथियों घनश्याम कलाल (सीमलवाड़ा), वरुण कलाल (पीठ), उपेंद्र कलाल (मोदर बिछीवाड़ा) और डैनी (अहमदाबाद) को दिए गए. पहले तीन दुबई में हैं जबकि डैनी जॉर्जिया में है. इन चारों ने मिलकर इन खातों के जरिए करोड़ों रुपए की ठगी की.