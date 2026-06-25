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संतकबीरनगर को बड़ी सौगात: सीएम योगी देंगे 224.79 करोड़ की 65 परियोजनाओं का तोहफा !

CM Yogi 224.79 करोड़ की 65 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे. ( ETV Bharat )

इसके अलावा, क्षेत्र के भविष्य को और बेहतर बनाने के लिए 170.37 करोड़ की लागत वाली 48 नई परियोजनाओं का शिलान्यास भी मुख्यमंत्री के हाथों किया जाएगा. इस प्रकार, इस दौरे से धनघटा विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को एक नई और अभूतपूर्व रफ्तार मिलने जा रही है.

प्रशासन के अनुसार, मुख्यमंत्री इस दौरे के दौरान 17 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे, जो 54.42 करोड़ की लागत से पूरी तरह बनकर तैयार हो चुकी हैं.

इस मेगा इवेंट में क्षेत्र के बुनियादी ढांचे और जन-सुविधाओं से जुड़े कई बड़े प्रोजेक्ट्स शामिल हैं.

इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन धनघटा विधानसभा क्षेत्र के बसवारी गांव में स्थित प्रसिद्ध बाबा बैजूनाथ धाम परिसर में किया जाएगा, जिसे लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं.

मुख्यमंत्री धनघटा के विकास को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए कुल 224.79 करोड़ की 65 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे.

संत कबीरनगर: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 25 जून को संत कबीरनगर जिले के धनघटा विधानसभा क्षेत्र को एक ऐतिहासिक सौगात देने जा रहे हैं.

वहीं मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासन अलर्ट: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तहसील धनघटा अंतर्गत प्रसिद्ध बाबा बैजूनाथ धाम में 25 जून 2026 को होने वाले प्रस्तावित आगमन को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद हो गया है.

तैयारियों को अंतिम रूप देने और सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद करने के लिए जिलाधिकारी आलोक कुमार और पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना ने खुद कमान संभाल ली है.

CM Yogi 224.79 करोड़ की 65 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे. (ETV Bharat)

दोनों उच्चाधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल पर ही जनपद के समस्त पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों सहित ड्यूटी में लगाए गए जवानों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की. इस ब्रीफिंग के दौरान कानून-व्यवस्था, रूट डायवर्जन और सुरक्षा से जुड़े सभी आवश्यक बिंदुओं पर विस्तार से समीक्षा की गई और अधिकारियों का मार्गदर्शन करते हुए कड़े दिशा-निर्देश जारी किए गए.

जिलाधिकारी आलोक कुमार ने बैठक को संबोधित करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि सुरक्षा व्यवस्था के साथ किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने कहा कि सभी प्रवेश द्वारों पर अनिवार्य रूप से मेटल डिटेक्टर लगाए जाएं और आने-जाने वालों की सघन चेकिंग सुनिश्चित की जाए.

वीआईपी मूवमेंट के दौरान आम जनता को कोई असुविधा न हो, इसके लिए यातायात डायवर्जन प्लान को बेहद प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं.

साथ ही, उन्होंने फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और मेडिकल टीमों को हर समय अलर्ट मोड पर रहने को कहा। वहीं, पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना ने सभी पुलिसकर्मियों को उनके ड्यूटी पॉइंट के अनुसार जिम्मेदारियाँ समझाते हुए कहा कि पूरी सतर्कता और अनुशासन के साथ कार्यक्रम को सकुशल संपन्न कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है.

इस महत्वपूर्ण ब्रीफिंग के अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार सिंह, उप जिलाधिकारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी सहित विभिन्न विभागों के आलाधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे.