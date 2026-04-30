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आउटर दिल्ली के पूठखुर्द में कार्डबोर्ड फैक्ट्री में भीषण आग, लाखों के नुकसान की आशंका

फायर विभाग की 15 गाड़ियों ने घंटों मशक्कत के बाद आज सुबह आग पर काबू पा लिया.

दिल्ली के पूठखुर्द में कार्डबोर्ड फैक्ट्री में भीषण आग
दिल्ली के पूठखुर्द में कार्डबोर्ड फैक्ट्री में भीषण आग (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 30, 2026 at 10:30 AM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में पूठखुर्द के खेड़ा इलाके में एक पेपर रोल और कूलर बनाने की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, आग इतनी तेजी से फैली कि पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग, पुलिस और एंबुलेंस की टीमें मौके पर पहुंच गईं और राहत-बचाव का काम शुरू किया.

मिली जानकारी के अनुसार, शाम करीब 4 बजकर 58 मिनट पर फायर विभाग को फैक्ट्री में आग लगने की कॉल प्राप्त हुई. सूचना मिलते ही दमकल विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए गाड़ियों को मौके के लिए रवाना किया. करीब 15 दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी. बताया जा रहा है कि एक फैक्ट्री में पेपर रोल यानी गत्ते का भारी मात्रा में स्टॉक मौजूद था, जिसकी वजह से आग ने तेजी से विकराल रूप ले लिया. सुबह कहीं जाकर आग पर काबू पाया जा सका.

कार्डबोर्ड फैक्ट्री में लगी भीषण आग (ETV BHARAT)

आग की लपटें दूर-दूर तक देखी गई और धुएं का गुबार पूरे इलाके में फैल गया. पास में ही कूलर बनाने की फैक्ट्री होने के कारण स्थिति और भी गंभीर हो गई. एहतियात के तौर पर आसपास की इमारतों को खाली कराया गया. ताकि किसी तरह की जनहानि न हो.

जांच में अभी तक आग लगने का कारणों का पता नहीं चल पाया है. पुलिस टीम पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है, जबकि फायर और एंबुलेंस की टीमों ने रेस्क्यू में अहम भूमिका निभाई.

राहत की बात यह है कि अब तक किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है. हालांकि सुबह आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया. बता दें बुधवार की सुबह दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक रिहाईशी इमारत में भीषण आग लग गई थी. इस आग में कई फ्लैट पूरी तरह से जल गए. हालांकि समय रहते सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया. घटना में जान का कोई नुकसान नहीं हुआ. हालांकि कुछ लोग घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है.

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