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रायबरेली में सर्राफा व्यापारी को मारी गोली, ज्वैलरी से भरा बैग लूटा

पुलिस ने सर्विलांस टीम और सीसीटीवी फुटेज के जरिए जल्द से जल्द मामले का खुलासा करने का दावा किया

RAEBARELI NEWS
रायबरेली में व्यापारी को मारी गोली (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 19, 2026 at 6:29 PM IST

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रायबरेली: यूपी के रायबरेली में बेखौफ बदमाशों ने व्यापारी को गोली माकर लूटपाट की घटना को अंजाम देकर पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है. बताया जा रहा है कि लखनऊ-प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुरुवार की रात को बदमाशों ने एक सर्राफा व्यापारी को गोली मारकर उससे लाखों रुपये के जेवरात लूट लिए. वारदात के बाद स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई. मिल एरिया थाना क्षेत्र की पुलिस को तुरंत घटना की सूचना दी गई.

घटना की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने बताया कि थाना मिल एरिया क्षेत्र के अंबेडकर नगर में रमन कुमार नाम के युवक ने 112 पर सूचना दी. जिसमें उसने बताया कि उसके साथ तीन अज्ञात लोगों लूट की और गोली मारी है. जब मौके पर पुलिस पहुंची तो घटनास्थल से उसका घर 10 से 15 मीटर दूरी पर था. उसके पैर में गोली लगी है. पीड़ित को जिला अस्पताल भेजा गया. यहां उसका इलाज चल रहा है.

एसपी ने बताया कि दुकान बंद करके युवक जब घर लौट रहा था, तब 16 से 17 साल की उम्र के लड़के अंधेरे में खड़े थे. जैसे ही पास आया मेरे हाथ से बैग छीनने लगे. विरोध किया तो पैर में गोली मार दी. उसके बाद वह फरार हो गए. घटना के सभी पहलुओं के जांच की गई है. पुलिस की टीमों का गठन कर दिया गया है. सर्विलांस टेक्निकल टीम और सीसीटीवी फुटेज के जरिए जल्द से जल्द इस मामले में खुलासा किया जाएगा.

घायल रमन कुमार ने बताया कि घर के बगल प्लांट में तीन लड़के खड़े थे. जैसे ही वह घर की तरफ आगे बढ़े तो एक लड़के ने गोली मार दी. वह दुकान से घर जा रहा था. बैग में ज्वेलरी का सामान था जिसकी कीमत लाखों रुपये हैं.

अस्पताल के डॉक्टर रोशन पटेल ने बताया कि मिल एरिया थाना क्षेत्र से पुलिस वाले एक घायल को लेकर आए. युवक के पैर में चोट आई है उसे एडमिट करके इलाज किया जा रहा है. हालत अभी उसकी स्थिर बनी हुई है.

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