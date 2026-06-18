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तिरस्कार, भूख और अपनों से बिछड़ने का दर्द; झकझोर कर रख देगी ट्रांसजेंडर कथक नृत्यांगना देविका की संघर्षगाथा

देविका देवेंद्र एस. मंगलमुखी वर्ष 2025 का प्रतिष्ठित उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार प्राप्त कर चुकी हैं.

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देविका की कहानी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 18, 2026 at 5:56 PM IST

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Updated : June 18, 2026 at 6:12 PM IST

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लखनऊ: कथक नृत्य विधा में एक से बढ़कर एक दिग्गजों के नाम आते हैं. इनमें एक नाम ऐसा भी है, जिसकी संघर्षगाथा हर किसी के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं. ये नाम है देविका देवेंद्र एस. मंगलमुखी का, जो किसी पहचान की मोहताज नहीं. वे संगीत नाटक अकादमी द्वारा वर्ष 2025 के प्रतिष्ठित उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार प्राप्त कर चुकी हैं. यहां तक का उनका सफर हैरान करने वाला है. देविका ट्रांसजेंडर हैं और जब वे 14 साल की थीं, तभी घर छोड़ दिया था. देविका ने भीख तक मांगी लेकिन, जो सोचा था, उसे पूरा किया. देविका की संघर्षगाथा पर प्रकाश डालती लक्ष्य सहाय के संपादन में संवाददाता खुर्शीद अहमद की खास रिपोर्ट..

सम्मान मिलने पर हुईं भावुक

राष्ट्रीय सम्मान मिलने पर देविका बेहद भावुक हैं. कहती हैं, ये गर्व की बात है कि पहली ट्रांसजेंडर को बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार मिला है. कहती हैं-मैंने कभी नहीं सोचा था कि सड़कों पर भीख मांगकर पेट भरने वाली एक बच्ची एक दिन राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित होगी. यह सम्मान केवल मेरा नहीं, बल्कि पूरे ट्रांसजेंडर समाज का सम्मान है.

जानिए देश की पहली ट्रांसजेंडर कथक का सफर (ETV Bharat)
देविका कहती हैं, समाज में लंबे समय से यह धारणा रही है कि संगीत और कला केवल पुरुषों या महिलाओं की दुनिया है, लेकिन यह सम्मान उस सोच को तोड़ता है. संगीत, नृत्य और कला पर किसी की बपौती नहीं है. यह सम्मान ट्रांसजेंडर समुदाय को मिला है और मुझे लगता है कि सदियों पुरानी सामाजिक धारणाओं को भी इसने चुनौती दी है.
14 साल की उम्र में घर छोड़ना पड़ा: देविका बताती हैं, उनकी जिंदगी कभी आसान नहीं रही. जब 14 साल की थीं, तब घर छोड़ना पड़ा. उन सामाजिक मापदंडों में नहीं जी सकती थी, जिनमें लड़कों की तरह रहने के लिए मजबूर किया जा रहा था. वे अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीना चाहती थीं.
देविका की संघर्षगाथा
देविका की संघर्षगाथा (ETV Bharat)

फेंका हुआ खाना खाकर पेट भरा: बताती हैं, घर छोड़ने के बाद उन्हें भूख, तिरस्कार और असुरक्षा का सामना करना पड़ा. कई बार कूड़ेदान में फेंका हुआ खाना खाकर पेट भरना पड़ा. लोगों के ताने और गालियां सुनीं. माता-पिता, परिवार और रिश्तेदारों से बिछड़ने का दर्द आज भी भीतर है, लेकिन शायद यही संघर्ष यहां तक लेकर आया.

रेलवे स्टेशन से शुरू हुआ संघर्ष: राजस्थान में जन्मीं देविका जब घर छोड़कर दिल्ली पहुंचीं तो उनके पास केवल 20 रुपये थे. पहला दिन रोते हुए बीता, दूसरे दिन पैसे खत्म हो गए, फिर मुलाकात ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों से हुई. दिल्ली के पटपड़गंज और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के आसपास नई जिंदगी शुरू हुई.

देविका का संदेश
देविका का संदेश (ETV Bharat)
देविका ने बताया कि शुरुआती दिनों में उन्हें भीख मांगनी पड़ी. रेड लाइट पर खड़े होकर पांच-दस रुपये मांगतीं थीं और शाम को पूरा पैसा अपने तथाकथित गुरु को देना पड़ता था. बदले में सिर्फ दो वक्त की रोटी मिलती थी.


एक घटना को याद करते हुए देविका कहती हैं कि एक दिन रेलवे स्टेशन पर इतनी भूख लगी थी कि किसी के द्वारा फेंकी गई आधी पूड़ी उठाकर खानी पड़ी. वह दृश्य आज याद आता है.

बदली किस्मत
बदली किस्मत (ETV Bharat)
पेट भरने के लिए किया हर काम: देविका बताती हैं, उन्होंने जीवित रहने के लिए हर वह काम किया जो नहीं करना था. रेलवे स्टेशन पर उनकी मुलाकात एक वाल्मीकि परिवार से हुई. उस परिवार ने उन्हें साथ आने के लिए कहा. खाने के लालच में सफाई और अन्य छोटे-मोटे काम भी किए. देविका कहती हैं, पढ़ाई में हमेशा अच्छी थी और एक शिक्षित परिवार से आती थी. परिवार में राजनीति और शिक्षा दोनों का माहौल था. इसलिए हमेशा लगता था कि जीवन में कुछ करना है, लेकिन परिस्थितियों ने अवसर नहीं दिया.
देविका को गर्व
देविका को गर्व (ETV Bharat)
कथक ने बदली जिंदगी: देविका बताती हैं, नौवीं कक्षा में उनकी एक शिक्षिका कथक सिखाती थीं और वहीं से उनके भीतर नृत्य के प्रति प्रेम पैदा हुआ. कथक विरासत में नहीं मिला, कथक उनकी आत्मा ने दिया है. बाद में उनकी मुलाकात गुरु श्री कपिल राज शर्मा से हुई. उन्होंने अपना नंबर दिया था. करीब दो साल बाद उनसे संपर्क किया और फिर लखनऊ आकर कथक सीखना शुरू किया. वे क्लास की आखिरी पंक्ति में खड़ी रहती थीं, घंटों आईने के सामने रियाज करती थीं. करीब 20 वर्षों की साधना ने उनकी जिंदगी बदल दी. आज जो सम्मान मिला है, वह उन्हीं वर्षों की तपस्या का परिणाम है.
राष्ट्रीय सम्मान
राष्ट्रीय सम्मान (ETV Bharat)
लखनऊ घराने ने दिया नया आयाम: लखनऊ घराने से जुड़ने पर देविका गर्व महसूस करती हैं. उनके अनुसार नवाब वाजिद अली शाह ने कथक को संरक्षण दिया. पंडित अच्छन महाराज, पंडित लच्छू महाराज और पंडित शंभू महाराज जैसे महान कलाकारों ने इसकी परंपरा को समृद्ध किया. देविका कहती हैं लखनऊ घराने की सबसे बड़ी विशेषता उसकी नजाकत, नफासत और अभिव्यक्ति की मिठास है. यहां की भाषा की मिठास नृत्य में भी दिखाई देती है. दुनिया के अन्य कथक घरानों से लखनऊ घराने की पहचान बिल्कुल अलग है.


अब ट्रांसजेंडर समाज के लिए करना है काम: राष्ट्रीय सम्मान मिलने के बाद देविका इसे एक नई जिम्मेदारी मानती हैं. कहती हैं, मुझे लोगों ने नहीं, कला प्रेमियों ने जिंदा रखा. अब मेरी कोशिश होगी कि ट्रांसजेंडर समुदाय के बच्चों को कथक सिखाऊं. आज एक देविका को यह सम्मान मिला है, कल हमारे समाज की दस और देविकाओं को भी यह सम्मान मिले, इसके लिए मैं काम करूंगी.

कहा कि अपने समाज से कहना चाहती हूं कि भीख की जंजीरें तोड़िए, खुद को पहचानिए. हमारे भीतर भी प्रतिभा है और हमें अपने हुनर के दम पर आगे बढ़ना चाहिए. देविका मंगलमुखी इस वक्त उत्तर प्रदेश विधान परिषद के संसदीय कार्य समिति की सदस्य हैं. भाजपा में राजनीतिक तौर पर सक्रिय हैं.

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Last Updated : June 18, 2026 at 6:12 PM IST

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