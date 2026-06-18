तिरस्कार, भूख और अपनों से बिछड़ने का दर्द; झकझोर कर रख देगी ट्रांसजेंडर कथक नृत्यांगना देविका की संघर्षगाथा
देविका देवेंद्र एस. मंगलमुखी वर्ष 2025 का प्रतिष्ठित उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार प्राप्त कर चुकी हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 18, 2026 at 5:56 PM IST|
Updated : June 18, 2026 at 6:12 PM IST
लखनऊ: कथक नृत्य विधा में एक से बढ़कर एक दिग्गजों के नाम आते हैं. इनमें एक नाम ऐसा भी है, जिसकी संघर्षगाथा हर किसी के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं. ये नाम है देविका देवेंद्र एस. मंगलमुखी का, जो किसी पहचान की मोहताज नहीं. वे संगीत नाटक अकादमी द्वारा वर्ष 2025 के प्रतिष्ठित उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार प्राप्त कर चुकी हैं. यहां तक का उनका सफर हैरान करने वाला है. देविका ट्रांसजेंडर हैं और जब वे 14 साल की थीं, तभी घर छोड़ दिया था. देविका ने भीख तक मांगी लेकिन, जो सोचा था, उसे पूरा किया. देविका की संघर्षगाथा पर प्रकाश डालती लक्ष्य सहाय के संपादन में संवाददाता खुर्शीद अहमद की खास रिपोर्ट..
सम्मान मिलने पर हुईं भावुक
राष्ट्रीय सम्मान मिलने पर देविका बेहद भावुक हैं. कहती हैं, ये गर्व की बात है कि पहली ट्रांसजेंडर को बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार मिला है. कहती हैं-मैंने कभी नहीं सोचा था कि सड़कों पर भीख मांगकर पेट भरने वाली एक बच्ची एक दिन राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित होगी. यह सम्मान केवल मेरा नहीं, बल्कि पूरे ट्रांसजेंडर समाज का सम्मान है.
फेंका हुआ खाना खाकर पेट भरा: बताती हैं, घर छोड़ने के बाद उन्हें भूख, तिरस्कार और असुरक्षा का सामना करना पड़ा. कई बार कूड़ेदान में फेंका हुआ खाना खाकर पेट भरना पड़ा. लोगों के ताने और गालियां सुनीं. माता-पिता, परिवार और रिश्तेदारों से बिछड़ने का दर्द आज भी भीतर है, लेकिन शायद यही संघर्ष यहां तक लेकर आया.
रेलवे स्टेशन से शुरू हुआ संघर्ष: राजस्थान में जन्मीं देविका जब घर छोड़कर दिल्ली पहुंचीं तो उनके पास केवल 20 रुपये थे. पहला दिन रोते हुए बीता, दूसरे दिन पैसे खत्म हो गए, फिर मुलाकात ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों से हुई. दिल्ली के पटपड़गंज और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के आसपास नई जिंदगी शुरू हुई.
एक घटना को याद करते हुए देविका कहती हैं कि एक दिन रेलवे स्टेशन पर इतनी भूख लगी थी कि किसी के द्वारा फेंकी गई आधी पूड़ी उठाकर खानी पड़ी. वह दृश्य आज याद आता है.
अब ट्रांसजेंडर समाज के लिए करना है काम: राष्ट्रीय सम्मान मिलने के बाद देविका इसे एक नई जिम्मेदारी मानती हैं. कहती हैं, मुझे लोगों ने नहीं, कला प्रेमियों ने जिंदा रखा. अब मेरी कोशिश होगी कि ट्रांसजेंडर समुदाय के बच्चों को कथक सिखाऊं. आज एक देविका को यह सम्मान मिला है, कल हमारे समाज की दस और देविकाओं को भी यह सम्मान मिले, इसके लिए मैं काम करूंगी.
कहा कि अपने समाज से कहना चाहती हूं कि भीख की जंजीरें तोड़िए, खुद को पहचानिए. हमारे भीतर भी प्रतिभा है और हमें अपने हुनर के दम पर आगे बढ़ना चाहिए. देविका मंगलमुखी इस वक्त उत्तर प्रदेश विधान परिषद के संसदीय कार्य समिति की सदस्य हैं. भाजपा में राजनीतिक तौर पर सक्रिय हैं.
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