जयपुर में 11 साल पहले प्रेमिका की हत्या कर शव मावठे में फेंका था...प्रेमी को उम्रकैद
अभियुक्त ने प्रेमिका का मुंह दबाकर हत्या की और शव मावठे एवं सामान जलमहल में फेंक दिया था.
Published : May 2, 2026 at 8:37 PM IST
जयपुर: एससी, एसटी मामलों की विशेष अदालत महानगर द्वितीय ने आरोपी युवक को प्रेमिका की हत्या का दोषी ठहराया. कोर्ट ने प्रेमिका की हत्या का दोषी ठहराते हुए अमित कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई. इसके साथ ही कोर्ट ने अभियुक्त अमित कुमार पर पचास हजार रुपए जुर्माना भी लगाया. हत्या के बाद प्रेमिका का शव आमेर के मावठे में फेंक दिया गया था.
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक मुकेश जोशी ने अदालत को बताया कि मृतका आशा कुमारी के भाई मनोज कुमार ने 8 मार्च, 2015 को आमेर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा कि उसकी बीमार बहन आशा बीते तीन माह से उनके पास रह रही थी. बीते एक मार्च को आशा घर से बिना बताए कहीं चली गई. इस पर उसके पिता ने तीन मार्च को खो नागोरियान थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी. बाद में आशा कुमारी की लाश आमेर स्थित मावठे में मिली. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त अमित को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.
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शव मावठे और सामान जलमहल में फेंका: अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि मृतका आशा और अभियुक्त अमित एक दूसरे से प्रेम करते थे. एक मार्च, 2015 से 6 मार्च तक दोनों जयपुर और मथुरा सहित अन्य जगहों पर होटलों में रुके थे. छह मार्च की रात अभियुक्त ने उसका मुंह दबाकर हत्या कर दी और शव आमेर के मावठे व उसके सामान को जलमहल में फेंक दिया.
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