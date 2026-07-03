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जयपुर में प्री-मानसून ने खोली पोल : टोंक रोड पर 25 फीट लंबा गड्ढा, गैस लाइन बनी वजह, बड़ा हादसा टला

ये घटना टोंक रोड पर अपेक्स मॉल के नजदीक दिव्या मॉल के बाहर हुई. शाम के समय इस मार्ग पर वाहनों का दबाव सबसे ज्यादा रहता है. अचानक सड़क धंसने से मौके पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही जेडीए और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और बैरिकेडिंग कर यातायात को नियंत्रित किया गया. गांधीनगर थाना एसएचओ भजनलाल ने बताया कि जैसे ही सड़क धंसने की सूचना मिली, पुलिस प्रशासन यहां पहुंच गया. बैरिकेडिंग लगाते हुए वाहनों को डायवर्ट किया गया, ताकि कोई हादसा न हो. उन्होंने बताया कि मौके पर जान-माल की कोई हानि नहीं हुई, न ही कोई गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई.

जयपुर: प्री-मानसून की पहली तेज बारिश के बाद राजधानी जयपुर में सड़कों की गुणवत्ता और एजेंसियों के समन्वय पर फिर सवाल खड़े हो गए हैं. शहर के सबसे व्यस्त मार्गों में शामिल टोंक रोड पर शुक्रवार शाम हैवी ट्रैफिक के बीच अचानक करीब 25 फीट लंबा और 7 फीट गहरा गड्ढा हो गया. गनीमत रही कि समय रहते सड़क धंसने की सूचना मिल गई, जिससे बड़ा हादसा टल गया. घटना के बाद मौके पर पुलिस प्रशासन की ओर से बैरिकेडिंग लगाते हुए यातायात व्यवस्था को सुचारु किया गया. जेडीए की टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर अस्थायी मरम्मत कर रास्ते को सुरक्षित बनाया. स्थानीय व्यापारियों का आरोप है कि यहां गैस लाइन डालने वाली फर्म को पहले ही बरसाती पानी सड़क में ड्रेन होने की सूचना दी गई थी, लेकिन उन्होंने नजरअंदाज कर दिया. इसका खामियाजा एक बड़े हादसे के रूप में भुगतना पड़ सकता था.

गैस लाइन बिछाने के बाद हुआ मिट्टी का कटाव: जेडीए के एक्सईएन दीपक अग्रवाल ने बताया कि इस क्षेत्र में टोरेंट गैस एजेंसी की ओर से अपेक्स मॉल से अंगदान तिराहे तक हॉरिजॉन्टल ड्रिवन ड्रिल (Horizontal Driven Drill) तकनीक के जरिए गैस पाइपलाइन डालने का कार्य किया गया था. इसके लिए सड़क किनारे और बीच में कई पिट बनाए गए थे. कार्य पूरा होने के बाद मरम्मत की गई, लेकिन हाल ही में हुई बारिश के दौरान इन पिटों से पानी सड़क के नीचे चला गया. लगातार पानी के रिसाव से अंदर की मिट्टी का कटाव होता रहा, जिससे सड़क की नींव कमजोर हो गई और आखिरकार सड़क धंस गई.

जेडीए ने गड्ढे में भरा गड्ढा (ETV Bharat Jaipur)

मुख्य मार्ग पर खुले हैं कई और पिट, बढ़ी चिंता: स्थानीय व्यापारियों के अनुसार इसी परियोजना के तहत टोंक रोड पर कई अन्य स्थानों पर भी पिट बने हुए हैं. इन स्थानों से भी बरसाती पानी लगातार सड़क के अंदर जा रहा है. समय रहते इनकी मरम्मत नहीं की गई तो अन्य जगहों पर भी सड़क धंसने जैसी घटनाएं हो सकती हैं. ऐसे में बारिश के मौसम में बड़े हादसे की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जेडीए की टीम ने तत्काल गड्ढे में मिट्टी और पत्थर का मलबा डालकर अस्थायी रूप से भराव किया, ताकि रात के समय कोई वाहन इसमें न फंस जाए और दुर्घटना से बचा जा सके. क्षेत्र में सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग भी की गई. हालांकि, गैस लाइन बिछाने के बाद सड़क की मरम्मत और रखरखाव की जिम्मेदारी टोरेंट गैस कंपनी की थी. सड़क धंसने की गंभीर स्थिति को देखते हुए फिलहाल जेडीए ने अपने स्तर पर मरम्मत कार्य की जिम्मेदारी संभाल ली है. विभाग की निगरानी में सड़क का पुनर्निर्माण कराया जाएगा, ताकि यातायात जल्द सामान्य हो सके.

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बारिश ने खोली निर्माण गुणवत्ता की पोल: इसी तरह रोड धंसने का मामला खिरनी फाटक के नजदीक भी सामने आया. जहां सीवर लाइन में लीकेज होने की वजह से मिट्टी का कटाव हुआ और यहां रोड धंस गई. फिलहाल मौके पर बैरिकेडिंग लगाते हुए औपचारिकताएं पूरी की गई हैं. ये घटनाएं एक बार फिर ये सवाल खड़ा करती हैं कि विभिन्न एजेंसियों की ओर से सड़कों के मेंटेनेंस की प्रभावी निगरानी क्यों नहीं हो रही. बरसात शुरू होते ही यदि सड़कें इस तरह धंसने लगें तो राजधानी के प्रमुख मार्गों पर यातायात और लोगों की सुरक्षा दोनों खतरे में पड़ सकती हैं.