राजधानी में इस दिन लगने जा रही है लोक अदालत, जानिए... ट्रैफिक चालान और अन्य मामलों का कैसे होगा निपटारा

दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण (डीएसएलएसए) द्वारा दिल्ली 10 जनवरी को लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है.

राजधानी में इस दिन लगने जा रही है लोक अदालत
राजधानी में इस दिन लगने जा रही है लोक अदालत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 4, 2026 at 3:36 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण (डीएसएलएसए) द्वारा दिल्ली 10 जनवरी को लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है. कड़कड़डूमा कोर्ट के अधिवक्ता मनीष भदौरिया ने बताया कि इस लोक अदालत में आपराधिक कंपाउंडेबल मामले, धारा 138 एनआई एक्ट (चेक बाउंस), धन वसूली, मोटर एक्सीडेंट क्लेम, लेबर कोर्ट से संबंधित मामले, बिजली पानी के लंबित बिलों और गलत बिलों के मामले, वैवाहिक मामले (तलाक को छोड़कर), भूमि अधिग्रहण के मामले, वेतन, भक्तों, रिटायरमेंट लाभों से संबंधित सेवा मामले, राजस्व मामले, अन्य दीवानी मामले और कंपाउंडेबल ट्रैफिक चालान के मामलों (रेड लाइट जंप को छोड़कर) का निपटारा किया जाएगा.

मनीष भदौरिया ने कहा कि इसके लिए वादी (मुकदमे में शामिल लोग) सात जनवरी तक संबंधित कोर्ट में एप्लीकेशन देकर अपने मामले को लोक अदालत में निपटाने के लिए लिस्ट करा सकते हैं. इसके बाद संबंधित मामले का लोक अदालत वाले दिन निपटारा कर दिया जाएगा. एडवोकेट मनीष भदौरिया ने यह भी बताया कि जिस मामले का लोक अदालत में निपटारा किया जाता है, उसकी पहले से जमा कोर्ट फीस भी दोनों पक्षों को वापस कर दी जाती है. साथ ही लोक अदालत में केस का निपटारा निःशुल्क होता है. जबकि ट्रैफिक के मामलों में भी कम जुर्माने में चालानों को खत्म किया जाता है. भदौरिया ने बताया कि लोक अदालत में निपटाए गए मामले के खिलाफ फिर कोई पार्टी अपील नहीं कर सकती क्योंकि दोनों की सहमति से ही लोक अदालत में मामले का निस्तारण होता है.

मनीष भदौरिया, एडवोकेट कड़कड़डूमा कोर्ट (ETV Bharat)

ट्रैफिक चालान का निपटारा कराने के लिए यह है प्रक्रिया: एडवोकेट मनीष भदौरिया ने बताया कि लोक अदालत में दिल्ली में लंबित ट्रैफिक चालान का निपटारा कराने के लिए डीएसएलएसए द्वारा जारी आदेश के अनुसार दिल्ली के सभी सात जिला न्यायालय परिसरों में और दिल्ली हाई कोर्ट में सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक अन्य मामलों के अलावा ट्रैफिक चालान भी लिए जाएंगे. उन्होंने बताया कि दिल्ली में दो करोड़ से भी ज्यादा ट्रैफिक चालान लंबित रहने के कारण लोगों को बेसब्री से लोक अदालत का इंतजार रहता है ताकि वह कम से कम पैसों में अपने वाहनों के ट्रैफिक चालान का निपटारा करा सकें.

राजधानी में इस दिन लगने जा रही है लोक अदालत (ETV Bharat)

एक लाख 80 हजार ट्रैफिक चालान के निस्तारण का लक्ष्य: इस लोक अदालत में 30 सितंबर 2025 तक के लंबित ट्रैफिक चालान का निपटारा इस लोक अदालत में किया जाएगा. लोक अदालत में कुल एक लाख 80 हजार ट्रैफिक चालान के निस्तारण का लक्ष्य रखा गया है. साथ ही इसके लिए ट्रैफिक की 180 बेंच लगाई जाएंगी. प्रत्येक बेंच को एक हजार चालान को निपटाने का लक्ष्य दिया गया है, जिसमें 600 चालान लंच से पहले और 400 लंच के बाद निपटाने की व्यवस्इथाआ की गई है. इसके लिए पांच, छह, सात और आठ जनवरी को चार दिन तक सुबह 10 बजे से प्रतिदिन 45000 चालान डाउनलोड किए जाएंगे. लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय परिसरों कड़कड़डूमा, साकेत, पटियाला हाउस, राउज एवेन्यू, द्वारका, रोहिणी और तीस हजारी में किया जाएगा.

इस तरह करा सकते हैं यातायात चालान का निस्तारण

  1. लोक अदालत में यातायात चालान का निस्तारण कराने के लिए लोगों को तीन नवंबर को सुबह 10 बजे से ट्रैफिक पुलिस और डीएसएलएसए की वेबसाइट पर जाना होगा.
  2. लोक अदालत में एक वाहन के पांच नोटिस (ऑनलाइन कटे हुए चालान) ही लिए जाएंगे.
  3. वेबसाइट से एक बार में एक वाहन के पांच नोटिस (चालान) ही डाउनलोड होंगे.
  4. वेबसाइट पर दिए गए लिंक https://traffic.delhipolice.gov.in/notice/lokadalat पर क्लिक करके अपनी गाड़ी के चेसिस नंबर और इंजन नंबर के अंतिम पांच अंकों को भरना होगा.
  5. इसके बाद दिए गए विकल्पों में कोर्ट का नाम, कोर्ट नंबर और समय चुनना होगा.
  6. कोर्ट, कोर्ट नंबर और समय का चुनाव करने के बाद चालान को डाउनलोड करना होगा. चालान डाउनलोड होने के बाद उसका प्रिंटआउट निकालना होगा.
  7. गाड़ी मालिक को प्रिंटआउट खुद ही लेकर जाना होगा. लोक अदालत में प्रिंट आउट निकालने की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होगी.
  8. प्रिंट आउट में दिए गए समय पर संबंधित कोर्ट में उपस्थित होकर चालान का निपटारा कराया जा सकेगा.

