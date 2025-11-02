ETV Bharat / state

मुंडावर में फ्री में शराब मांगी... नहीं देने पर ठेके में लगा दी आग

मुफ्त शराब नहीं देने पर नाराज बदमाश धमकाकर चले गए. शाम को ठेके में आग लग गई.

Burning liquor shop
जलता हुआ शराब ठेका (ETV Bharat Khairthal)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 2, 2025 at 11:13 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

खैरथल: जिले के मुंडावर थाना क्षेत्र के पीपली गांव में शनिवार शाम शराब नहीं देने से नाराज बदमाशों ने पेट्रोल डालकर ठेके को आग लगा दी. देखते ही देखते आग विकराल हो गई. शराब ठेके में आग की सूचना से हड़कंप मच गया. लाखों रुपए का माल जलने का अनुमान है.

मुंडावर थानाधिकारी महावीर ने बताया कि पीपली के शराब ठेकेदार देवेंद्र सिंह चौहान ने फोन पर बताया कि उसके ठेके में आग लगी है. पुलिस टीम मौके पर गई तो ठेके में रखा सामान जल चुका था.आग की सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची. थानाधिकारी महावीर ने बताया कि एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका. हालांकि तब तक शराब ठेका जल चुका था. आग से लाखों रुपए का माल जलकर नष्ट होने की सूचना है.

मुंडावर में जलाया ठेका (ETV Bharat Khairthal)

इसे भी पढ़ें: सेल्समैन ने शराब देने से किया मना तो शराबियों ने ठेके पर पेट्रोल डालकर लगाई आग - Fire in Liquor Shop

ठेकेदार देवेंद्र सिंह चौहान ने पुलिस थाने में दी रिपोर्ट में कहा कि शनिवार दिन में कुछ युवक फ्री शराब लेने आए थे. ठेके के सेल्समैन ने मना किया तो धमकी दी कि दारू नहीं दी तो ठेके को जला देंगे. शाम होते ही ठेके में आग की सूचना मिल गई. इधर, इस वारदात से शराब कारोबारियों में हड़कंप मच गया. मुंडावर पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है.

इसे भी पढ़ें: केरोसिन के गोदाम में लगी भीषण आग, एक के बाद एक हुए धमाके, सामान जलकर हुआ खाक

TAGGED:

GOODS WORTH LAKHS BURNT
FIRE IN WINE SHOP IN MUNDAWAR
FIRE WAS EXTINGUISHED AFTER AN HOUR
ठेके में आग की सूचना से हड़कंप
FIRE IN LIQUOR SHOP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भजनलाल सरकार की बड़ी उपलब्धि, 11 राष्ट्रीय कार्यक्रमों और योजनाओं में हासिल किया देश में पहला स्थान

'अपना घर आश्रम' की नेक पहल, 10 साल बाद बेटा अपनी बिछड़ी मां से मिला

घर बैठे ऑनलाइन देखें वाहन की डिटेल, 'Know Your Vehicle' में मालिक के नाम से लेकर मिलेगा सबकुछ

पुष्कर में एकादशी से पूर्णिमा तक धार्मिक मेले की कैसे हुई शुरूआत? जगत पिता ब्रह्मा के सृष्टि यज्ञ से जुड़ी है मान्यता

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.