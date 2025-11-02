ETV Bharat / state

मुंडावर में फ्री में शराब मांगी... नहीं देने पर ठेके में लगा दी आग

खैरथल: जिले के मुंडावर थाना क्षेत्र के पीपली गांव में शनिवार शाम शराब नहीं देने से नाराज बदमाशों ने पेट्रोल डालकर ठेके को आग लगा दी. देखते ही देखते आग विकराल हो गई. शराब ठेके में आग की सूचना से हड़कंप मच गया. लाखों रुपए का माल जलने का अनुमान है.

मुंडावर थानाधिकारी महावीर ने बताया कि पीपली के शराब ठेकेदार देवेंद्र सिंह चौहान ने फोन पर बताया कि उसके ठेके में आग लगी है. पुलिस टीम मौके पर गई तो ठेके में रखा सामान जल चुका था.आग की सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची. थानाधिकारी महावीर ने बताया कि एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका. हालांकि तब तक शराब ठेका जल चुका था. आग से लाखों रुपए का माल जलकर नष्ट होने की सूचना है.