चित्तौड़गढ़ ओपन जेल से हत्या का दोषी कैदी फरार, पुलिस ने 24 घंटे में पकड़ा, एक माह में दूसरा मामला
चित्तौड़गढ़ ओपन जेल से हत्या का दोषी कैदी फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया. वह अपने गांव भागने की फिराक में था.
Published : June 18, 2026 at 4:00 PM IST
चित्तौड़गढ़: जिला कारागृह के अधीनस्थ संचालित खुला बंदी शिविर (ओपन जेल) से आजीवन कारावास की सजा काट रहा एक बंदी फरार हो गया. कारापाल की रिपोर्ट पर कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर तलाश शुरू की. कैदी पर हत्या का दोषी था और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी. कोतवाली थाना पुलिस ने फरारी के मात्र 24 घंटे के अंदर फरार बंदी को सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया.
चित्तौड़गढ़ कोतवाली थाने के एएसआई नवरंग ने बताया कि थाने पर जिला कारागृह के प्रहरी वेदराम ने रिपोर्ट दर्ज कराई. रिपोर्ट में बताया गया कि दंडित बंदी राशमी थाना क्षेत्र के कजरिया निवासी रतनलाल पुत्र उंकार लाल ढोली खुला बंदी शिविर में सजा भुगत रहा था. रतनलाल को अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कपासन ने धारा 302 के अपराध में 8 अक्टूबर 2025 को आजीवन कारावास व 50,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई थी.
इसे भी पढ़ें- चित्तौड़गढ़ ओपन जेल से कैदी फरार, हत्या का दोषी आजीवन कारावास की सजा काट रहा था
गिनती में मिला गायब: रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि ओपन जेल के बंदियों की गिनती के दौरान संख्या कम पाई गई. दोबारा गिनती करवाने पर भी संख्या पूरी नहीं हुई. इसके बाद सभी बंदियों की पहचान कर गिनती की गई तो दंडित बंदी रतनलाल अनुपस्थित मिला. इस रिपोर्ट पर कोतवाली थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर फरार बंदी की तलाश शुरू की. पुलिस ने जेल प्रहरी से बंदी के बारे में विस्तृत जानकारी जुटाई गई.
पुलिस ने कपासन चौराहे से पकड़ा: एएसआई नवरंग ने बताया कि इसके बाद पुलिस ने शहर के बस स्टैंड समेत विभिन्न मार्गों पर छानबीन शुरू कर दी. पुलिस को सूचना मिली कि शहर में ही कपासन चौराहे पर एक संदिग्ध व्यक्ति खड़ा है. सूचना पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची तो ओपन जेल से फरार हुआ बंदी रतनलाल ढोली खड़ा मिला. उसे तुरंत हिरासत में ले लिया गया. थाने लाकर पूछताछ की गई. पूछताछ में सामने आया कि आरोपी शहर में ही छिपा हुआ था और मौका देखकर गांव की ओर भागने की फिराक में था. एएसआई नवरंग ने बताया कि पुलिस ने आरोपी को गुरुवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे वापस जेल भेज दिया गया.
एक माह में दूसरा मामला: चित्तौड़गढ़ ओपन जेल से बंदी फरार होने का यह एक माह में यह दूसरा मामला है. इससे पहले भी एक बंदी फरार हुआ था, जिसकी रिपोर्ट कोतवाली थाने में दर्ज हुई थी. 28 मई को ओपन जेल से उदयपुर जिले के सराड़ा थानांतर्गत नठारा बलात फला ऐडा खाबड़ा निवासी ललित उर्फ लालशंकर उर्फ लाला फरार हो गया था, अभी तक इसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है.
इसे भी पढ़ें- बारां जिला अस्पताल की खिड़की तोड़कर कैदी फरार, पांच चालानी गार्ड निलंबित